Terminaviso: Verleihung Finanzbildungspreis mit Andreas Treichl und Tatjana Oppitz

Wien (OTS) - Die Veranstalter laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zur Preisverleihung der KARDEA! - dem österreichweiten SchülerInnenpreis für Finanzbildung - ein.



Zeit: Dienstag, 07.06.2022, um 16:30 Uhr

Ort: Wirtschaftsuniversität Wien, Festsaal 1 (Gebäude LC), 1020 Wien

Vor Ort besteht eine Film- und Fotomöglichkeit.

Über KARDEA!: Der Finanzbildungspreis KARDEA! wird seit drei Jahren von der ERSTE Stiftung, dem Erste Financial Life Park und dem Sozialunternehmen Three Coins mit Unterstützung der Wirtschaftsuniversität Wien und unter Schirmherrschaft des Finanzministeriums vergeben. Mitmachen können alle SchülerInnen in Österreich.

Wir freuen uns, Sie bei der feierlichen Preisverleihung begrüßen zu dürfen!

Rückfragen & Kontakt:

Goran Maric, Three Coins

0043 660 6020 9909

goran @ threecoins.org

www.threecoins.org