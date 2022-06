SHS Viveon präsentiert seine universelle Risk- und Compliance-Plattform für Financial Services auf der Money20

20 Europe in Amsterdam

München (ots) - Die SHS Viveon AG nimmt dieses Jahr unter dem Motto "SHS Viveon für Financial Services" an der wichtigsten Messe der FinTech-Branche in Europa teil. Im Fokus steht die modulare SHS Viveon Plattform, die selbst die komplexesten Onboarding-, Risiko- und Datenmanagement-Prozesse in der Finanzbranche radikal vereinfacht.

Die SHS Viveon AG (m:access ISIN DE000A0XFWK2 / WKN A0XFWK), führender Anbieter einer modularen Plattform für die Digitalisierung von Risk-, Fraud- und Compliance-Prozessen, ist vom 7. bis 9. Juni 2022 auf dem Stand G-10 in Halle 3 der Money20/20 in Amsterdam vertreten.

Ralph Schuler, CEO der SHS Viveon AG, äußert sich dazu: "Wir freuen uns, dass die FinTech-Szene endlich wieder live zusammenkommt, um die aktuellen Entwicklungen der Branche zu diskutieren. Natürlich sind auch wir vor Ort und präsentieren die neuesten Features der SHS Viveon Plattform für ein effizientes Risk-, Fraud-, Data- und Compliance-Management."

Bei der bedeutendsten Messe der FinTech-Branche werden dieses Jahr mehr als 5.000 Gäste erwartet. Die Besucherinnen und Besucher können sich am Stand von SHS Viveon unter anderem über das automatisierte Onboarding von Händlern, digitales selbstlernendes Fraud- und Risk-Management im B2C-Bereich und das Compliance-Modul der SHS Viveon Plattform informieren.

Über SHS Viveon

SHS Viveon hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Management finanzieller und regulatorischer Risiken von Unternehmen entscheidend zu vereinfachen. Die SHS Viveon Plattform ermöglicht Risiko-, Kredit- und Compliance-Management-Teams die automatisierte Identifikation, Bewertung und Absicherung von Risiken in einem flexiblen, digitalen Prozess. Sie vereinfacht den Zugriff auf alle relevanten Daten von jedem System aus, automatisiert Prozesse, verbessert die Analyse und Simulation und ermöglicht so bessere Unternehmensentscheidungen. SHS Viveon wurde 1991 gegründet und ist seit 1999 im m:access an der Börse München gelistet.

www.shs-viveon.com

