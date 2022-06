21. Bezirk: Konzerte „Hallo Mr. Haydn“ und „Ciclo Gigli“

Musik im Bezirksmuseum Floridsdorf am 3.6. und am 4.6.

Wien (OTS/RK) - Der Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, Mautner Schlössl) ist am Freitag, 3. Juni, ab 19.00 Uhr, der Schauplatz eines Musikabends mit dem Titel „Hallo Mr. Haydn“. Auf dem melodiösen Programm stehen „Joseph Haydns englische Liedkompositionen“, meisterlich dargeboten von Christa Marie Stevens (Sopran), Hartmut Schulz (Bariton) und Lindsey Huff (Klavier). Die Zuhörerschaft soll bei diesem Konzert einheitliche „Eintrittsspenden“ geben (pro Person: 15 Euro). Um die Organisation der Veranstaltung kümmert sich der Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“.

Stimmgewaltige Mitglieder der „Wiener Volksoper“ sowie einige befreundete Sänger*innen treten unter dem Namen „Ciclo Gigli“ am Samstag, 4. Juni, ab 19.00 Uhr, im Saal des Museums auf. Das Ensemble interpretiert an dem Abend beliebte Melodien aus Operetten und Opern. Die Besucher*innen können bei dem Konzert individuelle Spenden entrichten. Koordinator des vielfältigen Veranstaltungskalenders im Floridsdorfer Bezirksmuseum ist der ehrenamtlich eingesetzte Leiter, Ferdinand Lesmeister, der für Auskünfte unter der Telefonnummer 0664/55 66 973 zur Verfügung steht. Im Museum gelten die aktuellen Corona-Richtlinien. Mehr Informationen über Kultur-Termine im Mautner Schlössl erfragen Interessent*innen per E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

