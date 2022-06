AfB social & green IT und HP: Gemeinsam für eine lokale und nachhaltigere IT-Hardware

Wien (OTS) - AfB social & green IT und HP Österreich haben sich über eine weitreichende Zusammenarbeit beim Wiederverkauf und dem Recycling von gebrauchter IT-Hardware verständigt. AfB ist Europas größtes gemeinnütziges IT-Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich, Frankreich, Schweiz und der Slowakei, spezialisiert darauf, gebrauchte Business-IT zu übernehmen und für die Wiederverwendung aufzubereiten. HP Österreich setzt sich bereits seit vielen Jahren für eine nachhaltige IT-Ausstattung ein. Nachhaltigkeit beginnt bei HP bereits beim Design der Produkte, von der Nutzung von recycelten Materialien und umweltverträglichen Verpackungslösungen über einen reduzierten Energieverbrauch in der Nutzung, eine einfache Servicierbarkeit der Produkte bis hin zur fachgerechten Entsorgung der Altgeräte über das Planet Partners Programm.

Künftig setzt HP Österreich auf eine lokale Lösung gemeinsam mit AfB social & green IT. Das gemeinnützige Unternehmen schont mit der Wiederaufbereitung und dem Verkauf gebrauchter IT- und Mobilgeräte nicht nur die Ressourcen, sondern schafft Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung, die Rund die Hälfte der AfB-Mitarbeiter*innen ausmacht. Kunden und Partner von HP Österreich können nicht mehr benötigte IT-Hardware künftig an die AfB social & green IT übergeben. Die Altgeräte werden innerhalb von Österreich abgeholt, die Datenspeicher sicher gelöscht und die Geräte repariert, getestet, gereinigt und anschließend mit einer Garantie von mindestens zwölf Monaten wiederverkauft. Sollte der Wiederverkauf nicht mehr möglich sein, wird die Hardware fachgerecht zerlegt und entsorgt. Durch die lokale Wiedervermarktung der gebrauchten PCs, Notebooks und Drucker werden nicht nur Ressourcen geschont, sondern auch Transportwege minimiert – die Wertschöpfung bleibt in Österreich.





Rückfragen & Kontakt:

Heiko Witzke, HP heiko.witzke @ hp.com

Monika Schmied, AfB monika.schmied @ afb-group.eu +43 676 67 000 22