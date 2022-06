37.000 Quadratmeter – Microsoft kaufte drittes Grundstück für Rechenzentrum in Achau

Wie der GEWINN berichtet, hat der US-Konzern in Achau im Bezirk Mödling 17,7 Millionen Euro in ein Grundstück investiert.

Wien (OTS) - Microsoft will in den nächsten Jahren eine Milliarde Euro investieren, um Österreich zur Cloud-Rechenzentrumsregion zu machen. Herzstück des Plans ist der Bau von drei Rechenzentren in Ostösterreich. Zu den genauen Standorten schweigt der Konzern aus Sicherheitsgründen. Anfang 2021 hatte GEWINN exklusiv über den ersten möglichen Standort berichtet. Damals hatte das US-Unternehmen 40.000 Quadratmeter Bauland in Schwechat gekauft. Im Sommer 2021 folgte ein 60.000 Quadratmeter großes Grundstück in Vösendorf im Bezirk Mödling. Wie GEWINN-Recherchen nun zeigen, hat sich Microsoft im Vorjahr noch einen dritten Standort gesichert. In Achau, ebenfalls im Bezirk Mödling, kaufte der Computerriese 36.700 Quadratmeter Land in einem Gewerbegebiet für rund 17,7 Millionen Euro.



Noch mehr spannende Immobiliendeals lesen Sie in der neuen Ausgabe des Wirtschaftsmagazin GEWINN.

