Eine neue Ära der Automobilproduktion: BMW Group legt Grundstein für weltweit erstes CO2-freies Automobilwerk

Mit dem geplanten Werk in Debrecen/Ungarn verzichtet die BMW Group komplett auf fossile Energieträger und setzt stattdessen auf aus regenerativen Quellen gewonnene Energie.

Salzburg (OTS) - „ Mit dem Werk Debrecen setzen wir neue Maßstäbe für hochinnovativen Fahrzeugbau “, sagte BMW Group Produktionsvorstand Milan Nedeljković im Rahmen der Grundsteinlegung. „ Dieses Werk ist state-of-the-art für Flexibilität, Nachhaltigkeit und Digitalisierung in der gesamten Automobilindustrie. “ Rund eine Milliarde Euro investiert das Unternehmen in den Standort, an dem 2025 die Serienproduktion für ein vollelektrisches Fahrzeug der Neuen Klasse starten wird.

Hinsichtlich Nachhaltigkeit in der Produktion setzt sich die BMW Group mit ihrem neuen Werk ein klares Ziel. Nedeljković: „ Die CO2-Emission pro produziertem Fahrzeug liegt bei null. Damit werden wir beweisen, dass mit entsprechendem Willen und Innovationskraft nachhaltige Automobilproduktion möglich ist. “ Wesentliches Element des Nachhaltigkeitskonzeptes für das neue Werk ist der vollkommene Verzicht auf fossile Energieträger. „ Wir werden weder Öl noch Erdgas einsetzen, sondern ausschließlich aus regenerativen Quellen gewonnene Energie “, sagte Nedeljković und betonte: „ Mit unserem Werk in Debrecen realisieren wir die weltweit erste CO2-freie Fahrzeugproduktion. “ Damit leiste Debrecen einen spürbaren Beitrag, bis zum Jahr 2030 die in der Produktion anfallenden CO2-Emissionen um 80 Prozent zu reduzieren.

Ein erheblicher Teil der benötigten Energie soll durch großflächige Photovoltaiksysteme direkt auf dem Werksgelände erzeugt werden. Den darüber hinaus erforderlichen Strom bezieht das Werk zu 100 Prozent aus regionalen erneuerbaren Quellen.

Ein weiteres Element nachhaltiger Produktion ist die konsequente Zirkularität. Produktionsmaterial und Ressourcen kommen – wann immer möglich – erneut zum Einsatz.

Auch hinsichtlich Digitalisierung geht die BMW Group in Debrecen neue Wege. Und zwar bereits heute, während der Planungsphase. In bisher unbekanntem Umfang nutzt das Unternehmen digitale Planungstools, um den gesamten Produktionsprozess in der virtuellen Welt bis ins kleinste Detail zu gestalten und jeden einzelnen Fertigungsschritt mit millimetergenauer Präzision zu simulieren und zu optimieren.

