Nehammer: „Gratulation an den wiedergewählten EVP-Vizepräsidenten Johannes Hahn“

Der österreichische EU-Kommissar Johannes Hahn wurde erneut zum EVP-Vizepräsidenten gewählt

Rotterdam (OTS) - „Mit Johannes Hahn hat Österreich nicht nur einen starken und verlässlichen Vertreter in der Europäischen Kommission, sondern auch in der Europäischen Volkspartei. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung sowohl in der heimischen als auch in der europäischen Politik ist Johannes Hahn bestens für die Fortsetzung seiner Aufgabe als EVP-Vizepräsident gerüstet“, so Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Karl Nehammer, und weiter: „Ich freue mich sehr, dass in diesen schwierigen Zeiten Österreich innerhalb der EU stark vertreten ist. Die EU und die EVP brauchen gerade jetzt einen vielfach geschätzten und krisenerprobten Politiker wie Johannes Hahn. Ich gratuliere Johannes Hahn herzlich zur Wiederwahl und bin überzeugt, dass er gemeinsam mit Manfred Weber und den weiteren Vizepräsidenten die Europäische Volkspartei in eine erfolgreiche Zukunft führt.



Europaministerin Karoline Edtstadler betont: „Johannes Hahn zeichnet sein unermüdlicher Einsatz für Europa und die Europäische Volkspartei aus. Seine Expertise in der europäischen Nachbarschafts- und Erweiterungspolitik sowie der EU-Fiskalpolitik ist weit über die Grenzen Österreichs geschätzt. Johannes Hahn ist eine starke Stimme für Österreich in Europa.“



Die Generalsekretärin der Volkspartei, Laura Sachslehner: „Es freut mich sehr, dass Österreich mit Johannes Hahn auch in den nächsten Jahren im Präsidium der Europäischen Volkspartei vertreten ist. Ich gratuliere ihm von Herzen zur Wiederwahl als EVP-Vizepräsident und wünsche alles Gute für die bevorstehenden Aufgaben auf europäischer Ebene. Wir werden unsere von großer Wertschätzung geprägte Zusammenarbeit auch in Zukunft zum Wohle der Volkspartei, Österreichs und der Europäischen Union fortsetzen.“

Rückfragen & Kontakt:

Die Volkspartei

Abteilung Presse

Tel.:(01) 401 26-100

presse @ oevp.at

https://www.dievolkspartei.at/