Großglockner Berglauf sorgt für volle Hotelbetten

LH Kaiser: Großglockner Berglauf bringt 1,1 Millionen Euro Wertschöpfung in die Region – Rund 1200 Teilnehmern aus 23 Nationen werden am 10. Juli 2022 die Strecke in Angriff nehmen

Klagenfurt (OTS/LPD) - 1.265 Höhenmeter und 13,67 Kilometer müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 10. Juli 2022 im Zuge des 22. Großglockner Berglaufs bezwingen. Gestartet wird in Heiligenblut. Ziel ist die Kaiser-Franz-Josef-Höhe auf 2.369 Meter Seehöhe. Einen Tag zuvor findet der „Kleine Zeitung Kid´s Run powerd by Viking Footwear“ statt.

Sportreferent Peter Kaiser verweist auf die äußerst erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Tourismus und Sport in Kärnten. „Die Zahlen belegen, wie wichtig Sportveranstaltungen für die regionale Wirtschaft sind: Die Wertschöpfung des Großglockner Berglaufs beträgt 1,1 Millionen Euro und sorgt für volle Hotelbetten im oberen Mölltal. Der Werbewert der Veranstaltung wird mit 300.000 Euro beziffert“, betont Kaiser und verweist darauf, dass der Großglockner Berglauf nicht nur zum Weltcup zählt, sondern auch ein beliebtes Breitensportevent ist. Einen besonderen Stellenwert nimmt für Kaiser der Kinderlauf ein. „Kinder zum Sport zu bringen, ist für uns alle ein wichtiges Anliegen. Ich weiß welchen zusätzlichen Aufwand die Organisation eines Kinderlaufes mit sich bringt und deshalb möchte ich den Veranstaltern besonders danken“, sagt Kaiser.

Julius Ruppitsch, Organisator des Großglockner Berglaufs, rechnet dieses Jahr mit 1.200 Startern aus 23 Nationen. „Laut Statuten des Verbandes nimmt jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer auch am Berglauf-Weltcup teil und gilt somit als Spitzensportler“, sagt Ruppitsch, der unlängst in den Vorstand der World Mountain Running Association berufen wurde.

Mit am Start sind auch Ex-Skispringer Martin Koch (3. Teilnahme) und Robert Stark, der bereits zum 22. Mal teilnimmt. „Der Großglockner Berglauf ist ein Genuss, bei dem man an seine persönliche Grenze gehen kann“, berichtet Koch. Für Stark ist der Großglockner Berglauf mittlerweile ein Fixpunkt in seinem Kalender. „Weihnachten, Ostern und der Großglockner Berglauf sind für mich Termine, die sich jedes Jahr wiederholen“, so Stark.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Kärntner Landesregierung, Landespressedienst

050 536-10201

www.ktn.gv.at