CytoSorbents und Nikkiso vereinbaren engere Zusammenarbeit

Princeton, N.J. (ots/PRNewswire) -

Partnerschaft über den Vertrieb von Blutpumpen in 14 Ländern

Das Geschäftsmodell wird voraussichtlich eine breitere Anwendung und verstärkte Akzeptanz von CytoSorb® ermöglichen

Die CytoSorbents Corporation (NASDAQ: CTSO) hat mit der Nikkiso Europe GmbH (Nikkiso) eine erweiterte, nicht-exklusive Vereinbarung über den Vertrieb ihrer PureADJUST Stand-alone-Hämoperfusionspumpe und des Zubehörs in insgesamt 14 Ländern unterzeichnet. CytoSorbents hat sich damit die Rechte für den Verkauf der Stand-alone-Pumpe und des Zubehörs von Nikkiso in Deutschland, Österreich und Luxemburg gesichert. Darüber hinaus umfasst die Vereinbarung mit Nikkiso auch ein erweitertes Wiederverkäuferabkommen für Frankreich, Polen, Belgien, Schweiz, Serbien, Finnland, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Slowenien, Island und Liechtenstein. CytoSorbents wird auch in der Lage sein, in diesen Ländern einen Kundendienst vor Ort zu leisten.

Dieser Vereinbarung war ein erfolgreiches Pilotprogramm in drei Ländern vorausgegangen. Die Partnerschaft mit Nikkiso ermöglicht nun eine noch breitere Anwendung und verstärkte Akzeptanz für seine Blutreinigungstherapie CytoSorb®.

Dr. Christian Steiner, Executive Vice President, Sales and Marketing von CytoSorbents, stellte die Tragweite der Partnerschaft besonders mit Blick auf die Patienten heraus: „Unsere neue eigenständige Blutpumpe macht es Ärzten leicht, die Behandlung mit CytoSorb früher zu beginnen, noch bevor die Patienten ein Nierenversagen entwickeln. Ein frühzeitiger Beginn der Therapie ist nachweislich ein wichtiger Prädiktor für den Erfolg und wurde in einer Reihe von Studien hervorgehoben. Wir sind also davon überzeugt, dass dieses neue Geschäftsmodell zu einer effektiveren Behandlung führen wird und gleichzeitig die Zahl der Patienten, die von unserer Therapie profitieren könnten, deutlich erhöht."

„Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit CytoSorbents unser Geschäft weltweit auszubauen."

Yoji Wakabayashi, Geschäftsführer der Nikkiso Europe GmbH, kommentierte: "Wir freuen uns, mit CytoSorbents zusammenzuarbeiten, um den Kunden von CytoSorbents in diesen zusätzlichen Ländern unsere PureADJUST-Geräte sowie die gesamte Palette an Verbrauchsmaterialien und Zubehör zur Verfügung zu stellen. Das kompakte Design von PureADJUST, die intuitive Benutzeroberfläche und die einfache Integrierung des Adsorbers sind die ideale Lösung, um eine zusätzliche Plattform für die Bereitstellung der branchenführenden Blutreinigungstechnologie von CytoSorbents zu bieten. Wir freuen uns darauf, mit CytoSorbents unser Geschäft weltweit gemeinsam auszubauen."

Dr. Christian Steiner fügte hinzu: "Heute ist es sehr einfach, CytoSorb bei schwerkranken Patienten einzusetzen, die ein Nierenversagen entwickelt haben und bereits eine Dialyse oder eine kontinuierliche Nierenersatztherapie (CRRT) erhalten. Dies trifft jedoch nur auf etwa 10 % der Patienten auf der Intensivstation zu. Und bei diesen tritt das Nierenversagen oft erst spät in der kritischen Krankheit auf, was zu einer verzögerten Intervention mit CytoSorb führt. Das neue Geschäftsmodell und die Partnerschaft mit Nikkiso eröffnen uns also die Möglichkeit, den Einsatz von CytoSorb effektiv zu erhöhen und damit eben auch die Zahl der Patienten, die von unserer Therapie profitieren könnten.

Chris Cramer, Vice President Business Development bei CytoSorbents, erklärte: "Wir freuen uns, mit einem weltweit anerkannten Marktführer wie Nikkiso zusammenzuarbeiten, um unser neues Geschäftsmodell einer eigenständigen Hämoperfusionspumpe möglich zu machen. Mit jeder PureADJUST-Maschine, die bei einem Kunden platziert wird, haben wir nun die Möglichkeit, den Einsatz von CytoSorb in der gesamten Bandbreite der zugelassenen Indikationen in der Intensivmedizin auszuschöpfen. Wir glauben, dass wir mit diesem Geschäftsmodell in Zukunft auch "krankenhausweite" Anwendungen unterstützen können, etwa in der Notaufnahme, in Operationssälen und anderswo. "

Über Nikkiso Medical

Nikkiso Medical ist einer der weltweit führenden Hersteller von Produkten für akute und chronische Blutreinigungstherapien. Im Jahr 1967 entwickelte Nikkiso das erste Dialysegerät in Japan. Heute ist Nikkiso, basierend auf dieser bewährten Technologie, der weltweit zweitgrößte Hersteller von Dialysegeräten und Einwegprodukten und Marktführer in Europa und Asien. Über 100.000 Nikkiso-Geräte für Blutreinigungstherapien sind derzeit bei Kunden in aller Welt im Einsatz und stehen für höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.nikkisomedical.com.

Über Nikkiso Co, LTD.

Das 1953 gegründete Unternehmen Nikkiso ist ein Pionier bei der Entwicklung und Weiterentwicklung des Marktes für medizinische Geräte für die Dialyse und Gesundheitspflege, industrielle Spezialpumpen und deren Systemprodukte sowie CFK-Flugzeugkomponenten. Die Produkte von Nikkiso, die aus originellen Konzepten und ausgefeilten Technologien hervorgegangen sind, beweisen ihre Leistungsfähigkeit in rauen und gesellschaftlich wertvollen Umgebungen, in denen "im unwahrscheinlichen Fall" inakzeptabel ist, und werden von unseren Kunden hoch geschätzt. Wir bei Nikkiso werden unser technologisches Know-how weiter ausbauen und unsere Fertigungskapazitäten verbessern, um die Erwartungen unserer Kunden und die Anforderungen der Gesellschaft zu erfüllen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.nikkiso.com.

Über CytoSorbents Corporation (NASDAQ: CTSO)

Die CytoSorbents Corporation ist führend in der Behandlung lebensbedrohlicher Zustände in der Intensivmedizin und in der Herzchirurgie durch Blutreinigung. Ihr Hauptprodukt, CytoSorb®, ist in der Europäischen Union zugelassen und wird weltweit in mehr als 70 Ländern vertrieben. Es handelt sich um einen extrakorporalen Zytokinadsorber, der den "Zytokinsturm" oder das "Zytokinfreisetzungssyndrom" bei häufigen kritischen Erkrankungen reduziert, die zu massiven Entzündungen, Organversagen und Tod des Patienten führen können. Bei diesen Erkrankungen kann das Sterberisiko extrem hoch sein, und es gibt nur wenige oder gar keine wirksamen Behandlungsmethoden. CytoSorb wird auch während und nach kardiothorakalen Operationen eingesetzt, um Entzündungsmediatoren zu entfernen, die zu postoperativen Komplikationen, einschließlich multiplem Organversagen, führen können. Bis zum 31. März 2022 wurden kumulativ mehr als 170.000 CytoSorb-Geräte eingesetzt. CytoSorb wurde ursprünglich in der Europäischen Union unter CE-Kennzeichnung als erster Zytokinadsorber eingeführt. Weitere CE-Kennzeichnungserweiterungen wurden für die Entfernung von Bilirubin und Myoglobin bei klinischen Erkrankungen wie Lebererkrankungen bzw. Traumata sowie für Ticagrelor und Rivaroxaban bei kardiothorakalen Eingriffen erteilt. CytoSorb hat auch die FDA-Notfallzulassung in den Vereinigten Staaten für die Verwendung bei erwachsenen schwerkranken COVID-19-Patienten mit drohendem oder bestätigtem Atemversagen erhalten. Das DrugSorb™-ATR-System zur Entfernung von Antithrombotika, das auf der gleichen Polymertechnologie wie CytoSorb basiert, erhielt ebenfalls die FDA-Durchbruchzulassung für die Entfernung von Ticagrelor sowie die FDA-Durchbruchzulassung für die Entfernung der direkten oralen Antikoagulanzien (DOAC) Apixaban und Rivaroxaban in einem kardiopulmonalen Bypass-Kreislauf während dringender kardiothorakaler Eingriffe. Das Unternehmen hat zwei von der FDA genehmigte Zulassungsstudien initiiert, die die Marktzulassung von DrugSorb-ATR in den USA unterstützen sollen. Bei der ersten handelt es sich um die randomisierte, kontrollierte STAR-T-Studie (Safe and Timely Antithrombotic Removal-Ticagrelor) mit 120 Patienten in 30 Zentren, in der untersucht wird, ob die intraoperative Anwendung von DrugSorb-ATR das perioperative Blutungsrisiko bei Patienten, die Ticagrelor erhalten und sich einer Herz-Thorax-Operation unterziehen, verringern kann. Bei der zweiten Studie handelt es sich um die randomisierte, kontrollierte STAR– D-Studie (Safe and Timely Antithrombotic Removal-Direct Oral Anticoagulants) mit 120 Patienten in 30 Zentren, in der der intraoperative Einsatz von DrugSorb-ATR zur Verringerung des perioperativen Blutungsrisikos bei Patienten untersucht wird, die sich einer Herz-Thorax-Operation unterziehen und direkte orale Antikoagulanzien, einschließlich Apixaban und Rivaroxaban, einnehmen.

Die Reinigungstechnologien von CytoSorbents basieren auf biokompatiblen, hochporösen Polymerkügelchen, die toxische Substanzen aus Blut und anderen Körperflüssigkeiten durch Poreneinschluss und Oberflächenadsorption aktiv entfernen können. Die Technologien des Unternehmens haben nicht verwässernde Zuschüsse, Verträge und andere Finanzierungen in Höhe von mehr als 39,5 Millionen US-Dollar von der DARPA, dem US-Gesundheitsministerium (HHS), den National Institutes of Health (NIH), dem National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), der US-Armee, der US-Luftwaffe, dem US Special Operations Command (SOCOM), dem Air Force Material Command (USAF/AFMC) und anderen erhalten. Das Unternehmen verfügt über zahlreiche vermarktete und in der Entwicklung befindliche Produkte, die auf dieser einzigartigen Blutreinigungstechnologie basieren und durch zahlreiche erteilte US-amerikanische und internationale Patente und eingetragene Marken geschützt sind, sowie über mehrere anhängige Patentanmeldungen, darunter ECOS-300CY®, CytoSorb-XL™, HemoDefend-RBC™, HemoDefend-BGA™, VetResQ®, K+ ontrol™, DrugSorb™, DrugSorb™-ATR, ContrastSorb und andere. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Websites des Unternehmens unter www.cytosorbents.com und www.cytosorb.com oder folgen Sie uns auf Facebook und Twitter.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die unter den Safe Harbor des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 fallen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu unseren Plänen, Zielen, zukünftigen Zielen und Aussichten für unser Geschäft, Erwartungen hinsichtlich der zukünftigen Auswirkungen von COVID-19 oder des anhaltenden Konflikts zwischen Russland und der Ukraine, Zusicherungen und Behauptungen und sind keine historischen Fakten und werden in der Regel durch die Verwendung von Begriffen wie "kann", "sollte", "könnte", "erwarten", "planen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" und ähnlichen Begriffen gekennzeichnet, obwohl einige zukunftsgerichtete Aussagen anders formuliert sind. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung die gegenwärtigen Einschätzungen und Erwartungen des Managements widerspiegeln, dass aber unsere tatsächlichen Ergebnisse, Ereignisse und Leistungen erheblich von denen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen oder zu ihnen beitragen könnten, gehören unter anderem die Risiken, die in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K, der am 10. März 2022 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in unseren Quartalsberichten auf Formular 10-Q und in den Pressemitteilungen und anderen Mitteilungen an die Aktionäre, die wir von Zeit zu Zeit herausgeben und mit denen wir versuchen, interessierte Parteien über die Risiken und Faktoren zu informieren, die unser Geschäft beeinträchtigen können. Wir warnen Sie davor, sich in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den Bundeswertpapiergesetzen gefordert.

