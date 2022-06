ORF III am Donnerstag: „Land der Berge“ und „Politik live“

Außerdem: „Donnerstag Nacht“ und zum 40. Geburtstag von Christina Stürmer „DENK mit KULTUR“ & „Soundcheck Österreich“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Donnerstag, dem 2. Juni 2022, eine Folge „Land der Berge“, in der es nach „Südtirol – Durch den Vinschgau nach Meran“ geht. Anschließend folgt „Politik live“, die wöchentliche Politik-Diskussion. In der „Donnerstag Nacht“ stehen „Die Tafelrunde“ und „Kabarett im Turm“ mit Jimmy Schlager auf dem Programm. Anlässlich des 40. Geburtstags von Christina Stürmer am 9. Juni beschließen „DENK mit KULTUR – Christina Stürmer und Adi Hirschal“ sowie ein Konzert des heimischen Popstars in „Soundcheck Österreich“ den Abend.

Im Hauptabend führt „Land der Berge“ nach „Südtirol – Durch den Vinschgau nach Meran“ (20.15 Uhr): Neben unzähligen historischen Bauten wie dem Kloster Marienberg, der höchstgelegenen Abtei Europas, oder den jahrhundertealten Waalwegen in den Bergen, wird im Tal die Landschaft von Apfel- und Marillenbäumen gesäumt.

Anschließend folgt „Politik live“ (21.05 Uhr), die wöchentliche Politik-Diskussion zum Thema der Woche, moderiert von ORF-III-Redakteur Reiner Reitsamer. Zum Thema „99 Tage Krieg – Warum wir uns nicht daran gewöhnen dürfen“ diskutieren u. a. Thomas Hofer (Politikberater), Markus Reisner (Österreichisches Bundesheer), Judith Kohlenberger (Migrationsexpertin) und Alisa Khokhulya (Ukraine-Flüchtling in Österreich).

In der „Donnerstag Nacht“ lässt Gerald Fleischhacker in der letzten regulären Ausgabe des Satireformats „Die Tafelrunde" (21.55 Uhr) vor der Sommersaison noch einmal die wichtigsten Themen des Monats mit viel Humor Revue passieren. Diesmal zu Gast: Thomas Maurer, Aida Loos, Herbert Steinböck und Lydia Prenner-Kasper. Danach feiert das neue Programm von Jimmy Schlager „Leberkaas Hawaii“ in „Kabarett im Turm“ (23.00 Uhr) TV-Premiere. Über den Dächern von Wien macht Schlager das, was er schon immer macht: sich wundern und darüber erzählen – mit Lachgarantie!

Der Spätabend steht ganz im Zeichen des 40. Geburtstags von Christina Stürmer: In einer Folge „DENK mit KULTUR“ (23.55 Uhr) ist der Popstar gemeinsam mit Adi Hirschal zu Gast bei Birgit Denk. Stürmer erzählt von ihren musikalischen Anfängen, ihrer Zeit bei „Starmania“ und ihrer Fanliebe zu David Hasselhoff. Abschließend zeigt ORF III in „Soundcheck Österreich“ (0.45 Uhr) ein Konzert der erfolgreichen Sängerin, aufgezeichnet beim Donauinselfest 2019.

