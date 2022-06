Industrie zu Lehrberufspaket: neue Ausbildungsmöglichkeiten wichtiger Schritt

IV-GS Neumayer: Metalltechnik, Kunststoffformgebung und Mechatronik für Industrie besonders relevant – Bündel von Maßnahmen in Berufsbildung notwendig

Wien (OTS) - „Das kontinuierliche Update der Lehrberufe ist ein wichtiger Aspekt davon, die duale Lehrausbildung in Österreich noch attraktiver zu machen“, so Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), zum heute im Ministerrat beschlossenen Lehrberufspaket. Mit den Lehrberufen Metalltechnik, Kunststoffformgebung und Mechatronik wäre dieses Paket für die Industrie besonders relevant. Neben neuen und reformierten Berufsbildern könnte z.B. auch die Einführung eines neuen Bildungssegments der höheren Berufsbildung zur Attraktivierung beitragen. „Letztlich braucht es ein Bündel von Maßnahmen. Auch eine neu strukturierte und qualitätsvolle Einstiegsphase in die Lehre wird ein Teil davon sein müssen“, so der Generalsekretär weiter.

Ebenso begrüßt die Industrie den Erlass von Bildungsminister Polaschek, wonach das Aufsteigen an Schulen wieder den Regelungen von vor dem Ausbruch der Coronapandemie folgen würde. „Das erleichterte Aufsteigen hat viele praktisch orientierte Jugendliche davon abgehalten, eine Lehrstelle in der Industrie anzustreben“, so Neumayer. Dies habe unter anderem zu einem deutlichen Rückgang bei den Bewerbungszahlen geführt, das Verbleiben an der Schule wäre vielen als einfachere Lösung erschienen. „Wir möchten ganz gezielt dazu aufrufen, sich für eine Ausbildung in der Industrie zu bewerben. Denn in diesen Berufen werden Zukunftsthemen wie die Energiewende oder die Digitalisierung unter hoch attraktiven Arbeitsbedingungen mitgestaltet“, so Neumayer abschließend.

