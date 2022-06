‚Foto Arsenal Wien‘: Wien erhält eigenes Zentrum für zeitgenössische Fotografie

Neuer Standort ab Herbst 2024 – bis zur Eröffnung im Museumsquartier zu Gast – Ausschreibung der künstlerischen Leitung ab Juni 2022

Wien (OTS) - Eine kulturpolitische Vision wird Wirklichkeit: Mit dem ‚Foto Arsenal Wien‘ erhält Wien ein autonomes Zentrum zur Präsentation und Vermittlung zeitgenössischer Fotografie. Nach der notwendigen Planungs- und Umbauphase soll es im Herbst 2024 im Arsenal Objekt 19 eröffnet werden. Die Ausschreibung der künstlerischen Leitung für das ‚Foto Arsenal Wien‘ erfolgt ab Juni 2022.

„Wien gewinnt einen kulturellen Treffpunkt, einen eigenen Standort für Fotografie: Das ‚Foto Arsenal Wien‘ wird sich künftig ausschließlich diesem Genre widmen, seiner Geschichte, Gegenwart und Entwicklung. Die eigene Ausstellungshalle vereint künftig Präsentation, Expertise, Diskurs, Vermittlung und Vernetzung an einem Ort. Das Arsenal mit seiner Nähe zu umliegenden Kultureinrichtungen und Möglichkeiten zu Synergien ist der ideale Standort dafür. Gemeinsam mit dem ‚Filmmuseum Lab‘ entsteht im Arsenal ein einzigartiger neuer Kulturcluster für die Wienerinnen und Wiener und internationale Gäste“, freut sich Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

Durch die räumliche Anbindung an bereits bestehende bzw. in Planung befindliche Kultureinrichtungen vor Ort – Österreichisches Filmmuseum, Werkstätten ART for ART, Probebühnen Bundestheater etc. – wird die neue Institution in ein lebendiges Kulturareal eingebunden.

„Wir freuen uns sehr, mit dem ‚Foto Arsenal Wien‘ einen weiteren Baustein zum geplanten Kulturcluster im Arsenal hinzufügen zu können“, so Petra Höfinger, Geschäftsführerin von ART for ART Theaterservice GmbH, Eigentümerin der Liegenschaft. „Mit der Belebung des Geländes durch unterschiedliche Akteur*innen aus Kunst und Kultur erwarten wir uns eine Aufwertung des Standortes hin zu einem neuen kulturellen und gesellschaftlichen Zentrum im Herzen Wiens“, so Höfinger weiter.

Die Fotografie, als prägendstes Medium unserer Zeit, ist allgegenwärtig und bestimmt maßgeblich unsere Wahrnehmung. Das ‚Foto Arsenal Wien‘ wird ein Ort für die zeitgemäße Auseinandersetzung mit diesem Genre sein, ein Raum für Vermittlung und Kompetenz. Das neue Zentrum wird an die 950 m² umfassen, davon entfallen für Ausstellungen, Vorträge, Workshops etc. 740 m², die restliche Fläche ist für Büros und einen Shop vorgesehen. Die Ausstellungen werden ausschließlich mit Leihgaben umgesetzt, an den Aufbau einer eigenständigen Sammlung ist nicht gedacht. Die Planungs- und Umbaukosten belaufen sich auf 2 Mio. Euro. Die Programm-, Verwaltungs- und Betriebskosten sind ab 2025 mit jährlich ca. 1,5 Mio. Euro anberaumt.

Foto Wien-Festival

Wien ist über die Kulturabteilung (MA 7) gemeinsam mit Paris, Berlin, Brüssel, Lissabon und Luxemburg Mitglied des „European Month of Photography“. Die ‚Foto Wien‘, die biennal in diesem Rahmen stattfindet, ist im April mit großem Erfolg zu Ende gegangen: An die 12.000 Besucherinnen und Besucher nutzten das reichhaltige Angebot – neben den Ausstellungen auch das mannigfaltige Rahmenprogramm. Nach zwei erfolgreichen Ausgaben der ‚Foto Wien‘ ist es nun an der Stadt Wien Kunst GmbH (vormals Kunsthalle Wien GmbH), die zukünftige Leitung des ‚Foto Arsenal Wien‘ zu finden, an die die Organisation des Festivals geknüpft ist. Das nächste Festival findet voraussichtlich 2023 im MuseumsQuartier statt, ehe es 2025 ihre Zelte im neuen ‚Foto Arsenal Wien‘ aufschlägt.

Zu Gast im Museumsquartier

Im Zeitraum 2023 bis 2024 wird das ‚Foto Arsenal Wien‘ im MuseumsQuartier gastieren. Die entsprechenden Planungs- und Vorbereitungsarbeiten erfolgen bereits in enger Abstimmung mit der MQ-Errichtungs- und BetriebsgesmbH. Geplant ist ein durchgehender Jahresbetrieb mit zwei bis drei Ausstellungen im MQ Freiraum, dazu ein umfangreiches Rahmenprogramm, ehe das Fotografie-Kompetenzzentrum im Herbst 2024 dauerhaft sein Quartier im Arsenal bezieht.

Ausschreibung künstlerische Leitung

Das Ausschreibungsprozedere folgt bewährten Standards: Die Ausschreibung der künstlerischen Leitung für das „Foto Arsenal Wien‘ ist für 8. Juni 2022 geplant. Nach einer entsprechenden Ausschreibungsfrist bis Mitte Juli, Sichtung der eingelangten Bewerbungen und Hearings durch eine Fach-Jury sollte noch im Sommer die Bestellung der neuen Leitung erfolgen.

Aus Kunsthalle Wien GmbH wird Stadt Wien Kunst GmbH

Die Ausschreibung erfolgt durch die Stadt Wien Kunst GmbH, einer Weiterentwicklung der im Eigentum der Stadt Wien stehenden Kunsthalle Wien GmbH. Die Trägerorganisation stellt organisatorisch den passenden Rahmen für die ‚Foto Arsenal Wien‘ sowie des dort eingebundenen eigenständigen biennal stattfindenden ‚Foto Wien‘-Festivals dar. Unter dem Dach der Stadt Wien Kunst GmbH wird die Autonomie der Marken ‚Foto Arsenal Wien‘, ‚Foto Wien-Festival‘ und ‚Kunsthalle Wien‘ sichergestellt. Dieses Modell ermöglicht zudem Synergien und Effizienz in Verwaltung, Kommunikation und Ticketing.

