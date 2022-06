Zum 70-jährigen Thronjubiläum der Queen: „Trooping the Colour“ live

Am 2. Juni ab 10.15 Uhr in ORF 2 und 3sat, um 16.00 Uhr: „Die Barbara Karlich Show – Spezial: Der Live-Talk zum Thronjubiläum“

Wien (OTS) - Der royale Programmschwerpunkt zum 70-jährigen Thronjubiläum von Elizabeth II in ORF 2 geht am Donnerstag, dem 2. Juni 2022, weiter und beginnt bereits um 6.30 Uhr mit „Guten Morgen Österreich“. Um 10.15 Uhr folgt mit der Live-Übertragung von „Trooping the Colour“ einer der Höhepunkte. „Die Barbara Karlich Show – Spezial: Der Live-Talk zum Thronjubiläum“ steht ab 16.00 Uhr auf dem Programm, und auch „Studio 2“ widmet sich ab 17.30 Uhr noch einmal ausführlich den Feierlichkeiten.

Der ORF-Programmschwerpunkt am 2. Juni in ORF 2 in chronologischer Reihenfolge:

In „Guten Morgen Österreich“ gibt FM4-Moderator Chris Cummins ab 6.30 Uhr den Zuseherinnen und Zusehern einen Einblick, wie die meisten seiner Landsleute den „Trooping the Colour“-Traditionstag verbringen werden. Und ORF-Chefkorrespondent Roland Adrowitzer spannt einen Bogen zwischen dem britischen Herrscherhaus und dem Commonwealth – von damals bis heute.

„Trooping the Colour“: Zwei Jahre lang konnte der Geburtstag der Queen coronabedingt nicht gebührend gefeiert werden. Heuer ist es am Donnerstag, dem 2. Juni, wieder so weit. Und das größer und opulenter, dank des 70. Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. Bis zu 1.450 Soldaten werden an der Parade teilnehmen, die auf das 17. Jahrhundert zurückgehen soll. Tausende Fans entlang der Straßen werden sich das nicht entgehen lassen, genauso wie Millionen vor dem Fernseher. ORF 2 und 3sat übertragen ab 10.15 Uhr live. Im Studio nehmen Birgit Fenderl sowie Adels- und Society-Expertin Marion Nachtwey Platz.

Barbara Karlich lädt um 16.00 Uhr in einer Spezialausgabe der „Barbara Karlich Show“ zum Live-Talk: Prominente und „Royal-Fans“, darunter Adelsexpertin und Journalistin Lisbeth Bischoff, die seit dem Österreich-Besuch der Queen im Jahr 1969 von den Royals fasziniert ist, Sopranistin Iva Schell, die als Kind selbst gerne Prinzessin werden wollte und den Mitgliedern des britischen Königshauses in den sozialen Medien folgt, sowie Silberschmied Jean-Paul Vaugoin, dessen Manufaktur bereits Tafelsilber für William und Kate in den Kensington Palast geliefert hat, analysieren die traditionelle Militärparade „Trooping the Colour“ und geben ihr Insiderwissen preis – eine kleine Feier mit Afternoon Tea, Union Jack und viel britischem Humor.

„Royals“-Expertin Marion Nachtwey schildert um 17.30 Uhr in ORF 2 ihre Eindrücke von der „Trooping the Colour“-Parade und gibt einen Überblick, welche Festivitäten für die Queen noch geplant sind. Die britische Politikwissenschafterin Melanie Sully beleuchtet die politische Rolle der Queen, die 14 Premierminister „angelobt“ hat. Tipps von Expertin Bettina Wagner für Bücher über die Queen, von Floristin Iris Hobel über „Englische Rosen“ und ein Beitrag über „Corgis“, die Lieblingshunde der Queen, runden den „Studio 2“-Schwerpunkt ab.

„Trooping the Colour“ barrierefrei für hörbeeinträchtigtes Publikum

Die Übertragung der Parade „Trooping the Colour“ wird barrierefrei ausgestrahlt. Für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer/innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Zudem wird die Sendung mit Österreichischer Gebärdensprache angeboten und von ÖGS-Dolmetscherinnen und -Dolmetschern übersetzt – auf ORF 2 Europe (via Satellit und Kabel), ORF 2 SD (via simpliTV), auf der ORF-TVthek via Live-Stream und Video-on-Demand.

