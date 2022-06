AVISO 12. und 13. Juni: WiG lädt im Rahmen der Wiener Selbsthilfe Konferenz 2022 zur Spielfilmreihe „Selbsthilfe im Kino“

Supernova, vincent will meer und Der Rausch in Breitenseer Lichtspielen bei freiem Eintritt

Wien (OTS) - „Mit der Spielfilmreihe `Selbsthilfe im Kino´ im Rahmen der Wiener Online-Selbsthilfe Konferenz 2022 der Selbsthilfe-Unterstützungsstelle SUS Wien wollen wir aufzeigen, dass es für viele gesundheitliche und soziale Probleme eine passende Selbsthilfegruppe für Betroffene und deren Angehörige gibt“, betont Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG. Bei freiem Eintritt stehen für alle interessierten Filmfreund*innen am 12. und 13. Juni 2022 in den Breitenseer Lichtspielen die drei ausgewählten Spielfilme Supernova, vincent will meer und Der Rausch am Programm. Gemeinsam haben diese Filme, dass eine Erkrankung und/oder soziales Problem eine wesentliche Rolle spielt. Zeigt sich Demenz tatsächlich wie im Film dargestellt? Was ist ein Tourette-Syndrom und welche Einschränkungen sind damit verbunden? Welche Hilfe gibt es für Angehörige von Alkoholiker*innen? Ab wann ist man überhaupt Alkoholiker*in? Um diese und weitere Fragen zu beantworten sowie für eine Diskussion stehen Vertreter*innen der entsprechenden Selbsthilfegruppen den Kino-Besucher*innen jeweils im Anschluss an den Film zur Verfügung. „Darüber reden hilft!“ lautet auch das Motto der Selbsthilfe-Unterstützungsstelle SUS Wien, die mit Rat und Tat bei der Suche nach der passenden Selbsthilfegruppe oder einer Gründung unterstützt.

Selbsthilfe im Kino – Programm & Ort

Sonntag, 12. Juni 2022, 11:00 Uhr: Supernova

(GB 2021, Drehbuch und Regie: Harry Macqueen; mit Colin Firth und Stanley Tucci)

Anschließend Diskussion mit einer Selbsthilfegruppe von Alzheimer Austria

Sonntag, 12. Juni 2022, 18:00 Uhr: vincent will meer

(D 2010, Regie: Ralf Huettner; mit Florian David Fitz, Karoline Herfurth und Johannes Allmayer)

Anschließend Diskussion mit der Tourette Selbsthilfegruppe Österreich

Montag 13. Juni 2022, 18:00 Uhr: Der Rausch

(DK, SWE, NL 2020, Drehbuch: Thomas Vinterberg und Tobias Lindholm, Regie: Thomas Vinterberg; mit Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe, Maria Bonnevie)

Europäischer Filmpreis 2020: Bester Film, Beste Regie, Oscar 2021: Bester internationaler Film

Anschließend Diskussion mit den Selbsthilfegruppen Al-Anon – Selbsthilfegruppen für Angehörige und Freunde von Alkoholikern, Anonyme Alkoholiker und Blaues Kreuz

Ort: Breitenseer Lichtspiele, Breitenseer Straße 21, 1140 Wien

Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird ersucht: https://eveeno.com/Selbsthilfe-im-Kino

Restplätze gibt es nach Verfügbarkeit vor Ort.

Die Spielfilmreihe „Selbsthilfe im Kino“ wird im Rahmen der Wiener Online-Selbsthilfe Konferenz 2022 der Selbsthilfe-Unterstützungsstelle SUS Wien gezeigt und aus Mitteln des Fonds Gesundes Österreich gefördert. Informationen unter www.wig.or.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Petra Hafner

Leiterin Öffentlichkeitsarbeit Wiener Gesundheitsförderung

Tel.: (+43 1) 4000 76921

E-Mail: petra.hafner @ wig.or.at