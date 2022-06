gurkerl.at lässt mit Bauernweisheiten aufhorchen

Neue 360 Grad-Imagekampagne bringt Zuseher:innen zum Schmunzeln

Der Alltag wird immer stressiger. Außerdem ist durch die Pandemie das Bewusstsein darüber gestiegen, wie wertvoll Zeit mit den Liebsten ist. Umso wichtiger ist es uns, mit unserem Service unsere Kund:innen in vielen Punkten zu unterstützen und ihnen mehr Zeit für Familie und Freunde zu schaffen. Diese Vorteile streichen wir in unserer neuen Imagekampagne mit Augenzwinkern hervor Maurice Beurskens, CEO von gurkerl.at

Wien (OTS) - Dass gurkerl.at seine regionalen Partnerbetriebe gerne vor den Vorhang holt und ihnen auf vielfältige Weise Unterstützung bietet, wurde mit der Kampagne „gurkerl.at liebt regionale Betriebe“ bereits bewiesen. Nun geht der Online-Supermarkt einen Schritt weiter und lässt die Herzen aller Fans von urigen Bauernhöfen und rustikalen Bäuerinnen und Bauern höherschlagen: Mit seiner neuen Imagekampagne werden die besonderen Vorteile von Österreichs innovativstem Online-Supermarkt pointiert als Bauernweisheiten auf den Punkt gebracht. Mit überspitzten Formulierungen und schauspielerischer Überzeugungskunst der Darstellerin wird dabei nicht gespart.

„Trinkt die Bäuerin zu viel Bier, ist in drei Stunden Nachschub hier“ – dies ist nur eine der 10 Bauernweisheiten, die das zentrale Element der neuen Imagekampagne von gurkerl.at darstellen. Zu jeder Bauernregel wurde ein 15-sekündiger Videospot produziert, in dem Schauspielerin Lieselotte Graf in die Rolle einer Bäuerin schlüpft, die sichtlich angetan von gurkerl.at und seinen Vorteilen ist. Einige Benefits werden den Zuseher:innen der Videos bereits bekannt sein, doch bisher verborgene Vorteile sollen so vor den Vorhang geholt werden.

Videos als Auftakt für Kommunikationsschwerpunkt im Sommer

Die 10 Spots, die ab heute auf allen digitalen Kanälen zu sehen sind, bilden den Auftakt einer 360 Grad-Imagekampagne. Zusätzlich zu den Videos wird die Kampagne im Juli und August um verschiedene Above the line- und Below the line-Aktivitäten im analogen und digitalen Bereich ergänzt werden. Auch hier wird die Erleichterung im Alltag im Mittelpunkt stehen, die Bestellungen bei gurkerl.at mit sich bringen. „ Der Alltag wird immer stressiger. Außerdem ist durch die Pandemie das Bewusstsein darüber gestiegen, wie wertvoll Zeit mit den Liebsten ist. Umso wichtiger ist es uns, mit unserem Service unsere Kund:innen in vielen Punkten zu unterstützen und ihnen mehr Zeit für Familie und Freunde zu schaffen. Diese Vorteile streichen wir in unserer neuen Imagekampagne mit Augenzwinkern hervor ", so Maurice Beurskens, CEO von gurkerl.at.

Produziert wurden die Videos von Factory16. Als Visagistin fungierte Anita Maria Springer. Für die Location und das leibliche Wohl aller Beteiligten sorgte Familie Striedinger und das Team vom Sportbauernhof Hochalmblick. Seitens gurkerl.at waren federführend Senior Brand Manager Philipp Hagenauer und Sonja Fischer, zuständig unter anderem für Content Management und Productions, im Einsatz.

Video- und Bildmaterial Hier finden Sie einige der Videos sowie Fotomaterial zum Download.

Rückfragen & Kontakt:

Christine Benesch

Public Relations Managerin | gurkerl.at



A Gutheil-Schoder-Gasse 17 | A-1230 Wien

M +43 660 22 66 27 8

E christine.benesch @ gurkerl.at

W www.gurkerl.at