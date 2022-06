Ukulele spielen lernen mit Yousician in 10 neuen Sprachen

Ukulele by Yousician freut sich, bekannt geben zu können, dass die Nutzer nun in der Lage sind, in einer der 10 neuen Sprachen zu lernen und zu spielen: Spanisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Italienisch, Portugiesisch (Brasilien), Russisch und Niederländisch.

Zusätzlich zu den 11 Sprachen, die derzeit auf der Plattform verfügbar sind, plant Yousician, sein Sprachangebot in Zukunft weiter auszubauen, so dass mehr Menschen die Musik, die sie lieben, auf der Ukulele spielen können, was es zur weltweit zugänglichsten Musiklernressource aller Zeiten macht.

Yousicians interaktives Lernerlebnis für Ukulele verfügt über eine proprietäre Technologie, die den Nutzern beim Spielen zuhört und Feedback in Echtzeit gibt. Das bedeutet, dass jeder das Spielen lernen kann, unabhängig von seinem Kenntnisstand - und nun auch in allen neuen Sprachen lernen kann zu spielen.

Nutzer der Ukulele-App haben außerdem Zugang zu unserer Spotlight-Kursreihe mit dem zweifachen GRAMMY-Award-Gewinner und Singer-Songwriter Jason Mraz. Mrazʼ Fähigkeit, selbst die kompliziertesten Ukulelenstücke einfach zu machen, macht ihn zum perfekten Künstler für diese innovative Reihe. Die Nutzer können die beliebtesten Songs von Jason lernen und spielen, mit Tipps, Tricks und inspirierenden Geschichten direkt vom Künstler selbst! Spotlight-Kurse sind wie ein Meisterkurs, aber wir bieten einen strukturierten Lernpfad, damit die Nutzer direkt nach dem Ansehen des Kurses lernen und spielen können.

Ukulele ist eine App, mit der das Erlernen des Ukulelespiels Spaß macht und einfach ist, egal wie gut man ist. Ukulele by Yousician, die Nr. 1 unter den Musiklernplattformen, ist die weltweit beliebte Lernerfahrung, die jetzt für Ukulele neu interpretiert wurde. Die neue eigenständige App bietet ein umfassendes und maßgeschneidertes Lernerlebnis für Ukulele-Spieler.

Lernen Sie Ukulele in Ihrem eigenen Tempo

Lernen Sie Schritt für Schritt mit interaktiven Lektionen, Übungen und Videotutorials. Folgen Sie Ihrem Lernweg, der von echten Musiklehrern erstellt wurde.

Verbessern mit sofortigem Feedback

Spielen Sie Ihre Ukulele, während die App Ihnen beim Spielen zuhört und in Echtzeit Feedback zu Ihrer Genauigkeit und Ihrem Timing gibt. Verdiene Sie Belohnungen, schlagen Sie Highscores und steigen Sie auf, während Sie neue Fähigkeiten erlernen.

Spielen Sie die Lieder, die Sie lieben

Entdecken Sie Tausende von beliebten Liedern Ihrer Lieblingskünstler, alle für Ukulele arrangiert. Pop, Folk und alles dazwischen - hier finden Sie die Musik, die Sie am meisten lieben. Lernen Sie Songs zusammen mit dem Grammy-Preisträger Jason Mraz im neuen Spotlight-Kurs- nur auf Yousician.

Anmerkungen

Ukulele von Yousician kann auf iOS- und Android-Geräte heruntergeladen werden. Beginnen Sie mit dem kostenlosen Lernen mit Premium- und Premium+-Abonnements, die in der App und zu lokalisierten Preisen erhältlich sind. Erwerben Sie ein Upgrade auf Premium+, um das volle Ukulelen-Lernerlebnis freizuschalten, und erhalten Sie vollen Zugriff auf alle Instrumente in den Apps Yousician und Piano by Yousician. Die Tarife beginnen bei 29,99 US-Dollar/Monat oder 139,99 US-Dollar/Jahr.

