Startschuss für den Regenbogenmonat Juni: Regenbogenfahne wurde am Wiener Rathaus gehisst

Stadt Wien setzt sich gemeinsam mit Initiativen und Vereinen für Gleichstellung, Vielfalt und Sichtbarkeit der LGBTIQ-Community ein

Wien (OTS) - Mit der Hissung der Regenbogenfahne am Wiener Rathaus gab die Stadt Wien gemeinsam mit der HOSI Wien und ihrer gemeinnützigen Stonewall GmbH, Veranstalterin der Vienna Pride, den Startschuss für den Regenbogenmonat Juni. Während des Regenbogenmonats wird umfassend zu LGBTIQ-Themen informiert. Unter dem Motto „Lebe deine Liebe!“ stellt die Regenbogenhauptstadt Wien im Juni ihre vielfältige und weltoffene Gesellschaft in den Fokus.

Vizebürgermeister und zuständiger Stadtrat Christoph Wiederkehr betont die Wichtigkeit des Regenbogenmonats: „Wien ist Regenbogenhauptstadt und eine Stadt der Vielfalt! Es ist mir ein Anliegen Gleichstellung und Akzeptanz mit umfassenden Informationen zu stärken und Hass und Diskriminierung entgegenzutreten. Jeder Mensch in Wien soll seine Liebe leben können!“

LGBTIQ-Sprecherin Nicole Berger-Krotsch (SPÖ) ergänzt: „Im Pridemonth Juni wollen wir die Vielfalt der Liebe zelebrieren! Das zeigen wir mit unserem beflaggten Rathaus voller Stolz. Wien ist Regenbogenhauptstadt und das 365 Jahre im Jahr. Unser gemeinsamer Leitsatz in Wien lautet, dass niemand in Angst vor Ausgrenzung, Diskriminierung und Gewalt leben soll."

Katharina Kacerovsky-Strobl, Organisatorin von Vienna Pride, sagt: "Die Stadt Wien setzt hier ein wichtiges Signal und wird ihrer Vorbildfunktion gerecht. Noch vor wenigen Jahren waren öffentlich gehisste Fahnen eine Seltenheit - am Rathaus nicht, das sich konsequent verlässlich über Jahre hinweg mit der LGBTIQ-Community solidarisch zeigt. Es macht uns stolz, in so einer Stadt zu leben."

Ann-Sophie Otte, Obfrau der HOSI Wien, sagt: "Es ist für manche nur ein bisschen Stoff. Für einen Teenager, der in der Schule gemobbt wird, heißt es: Du bist ok, wie du bist. Deine Stadt steht hinter dir. Kleine Gesten können einem enorm den Rücken stärken."

Auch heuer wurde die Regenbogenfahne an der Wiener Bildungsdirektion gehisst. Bildungsdirektor Heinrich Himmer sagt: „Schule ist ein Ort des Miteinanders und niemand sollte aufgrund seiner*ihrer sexuellen Orientierung oder aufgrund seines*ihres Geschlechts Diskriminierung erfahren. Denn: Wien und seine Schulen sind bunt und stolz darauf! Deshalb wollen wir auch als Bildungsdirektion erneut Farbe bekennen und die gelebte Vielfalt durch das Hissen der Regenbogenfahne sichtbar machen.“

Rückfragen & Kontakt:

Stephan Maier

Mediensprecher VBgm. Wiederkehr

+43 1 4000 83213

stephan.maier @ wien.gv.at



SPÖ Wien Rathausklub

Maga Lisa Miletich

Presse- und Medienarbeit, Stv. Leitung

+43 1 4000 81920

lisa.miletich @ spw.at



ADir. Robert Stiedl, MA

Leiter: Stabsstelle Kommunikation & Schulpartnerschaft

+43 1 52525 77016

robert.stiedl @ bildung-wien.gv.at



Katharina Kacerovsky-Strobl

Organisatorin Vienna Pride und Geschäftsführerin Stonewall GmbH

+43 676 933 12 80

katharina.kacerovsky-strobl @ viennapride.at



Ann-Sophie Otte

Obfrau HOSI Wien

+43 678 1312356

anso.otte @ hosiwien.at