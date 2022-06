Richtigstellung zu kolportierten Aussagen der Abteilungsleiterin der MA 10 im Zuge des Bildungsausschusses

Wien (OTS) - Gestern fand auf Einladung von Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr eine Sitzung des Gemeinderatsausschusses für Bildung, Integration, Jugend und Transparenz zum Thema der Vorwürfe gegen einen Kindergartenpädagogen, der des sexuellen Missbrauchs an Kindern beschuldigt wird, statt. Die nach dieser nicht öffentlichen Sitzung unter anderem von der Wiener FPÖ im Rahmen einer Aussendung kolportierten und von einigen Medien übernommenen Aussagen in Richtung der Leiterin der Magistratsabteilung 10 - Wiener Kindergärten, diese hätte von den Anschuldigungen gegen den Pädagogen wegen eines vollen E-Mail Postfachs erst viel später von ebendiesen erfahren, werden von der Stadt Wien als unrichtig zurückgewiesen. Eine derartige Aussage ist im Zuge der Ausschusssitzung nie gefallen.

Medien, die in dieser Causa ohne Recherche und Rückfrage diese unrichtigen Passagen kommuniziert haben, werden ebendo wie die FPÖ Wien aufgefordert, zügig entsprechende Richtigstellungen zu veröffentlichen.

