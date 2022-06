AVILOO: Mit Unterstützung der INVEST AG und des EIC zum europäischen Marktführer

Die INVEST AG und der EIC Fonds investieren in das erfolgreiche österreichische Start-Up AVILOO, um das E-Tech Unternehmen zum Europamarktführer in der Batteriediagnostik zu machen.

Linz/Wr. Neudorf (OTS) - Das 2018 in Österreich gegründete E-Tech Start-Up AVILOO GmbH mit Sitz in Wr. Neudorf ist Entwickler einer Batteriediagnose für Elektro- und PlugIn-Hybrid-Autos und stellt die Weichen für die internationale Expansion. In den letzten vier Jahren konnte das Unternehmen mit der Entwicklung von Batterietests viele Erfolge feiern und strategisch wichtige Partnerschaften abschließen. In Österreich arbeitet AVILOO z.B. mit ÖAMTC, ARBÖ und EMC zusammen, in Deutschland mit TÜV Süd, GTÜ und ADAC. Auch in der Schweiz, Schweden, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden bestehen Vertriebskooperationen, zusätzlich gibt es ein online Versandangebot. Mithilfe der finanziellen Unterstützung der INVEST AG, Teil der Raiffeisen Invest Private Equity Gruppe, und des EIC (European Innovation Council Fund), Entwicklungsinitiative der Europäischen Kommission für High-Impact Start-Ups, soll nun das internationale Vertriebsnetzwerk entscheidend erweitert werden und damit die Marktführerschaft in Europa erreicht werden.

Weltweit eingesetzte Batteriediagnostik made in Austria

Mit dem Boom der E-Mobilität eröffnen sich neue Herausforderungen im Umgang mit den Bestandteilen der mit Strom betriebenen Fahrzeuge. So ist der Wert eines Elektrofahrzeugs maßgeblich abhängig vom Gesundheitszustand („State of Health“) der Antriebsbatterie, da die Batterie die kostenintensivste Komponente ist. Mithilfe der AVILOO PREMIUM Batterietests, die allen Prüfkriterien der TÜV Austria unterzogen wurden, können Mechaniker:innen, Händler:innen und auch Privatpersonen den Zustand der Batterie testen und so den Wert ihres Elektrofahrzeugs ermitteln. Erst durch diese Tests ist es realistisch möglich, einen Gebrauchtwagenmarkt für Elektrofahrzeuge zu etablieren, da der wahre Wert der Fahrzeuge herausgefunden werden kann.

Bereits jetzt ist die Entwicklung unseres Unternehmens von einem kleinen Start-Up zu einem weltweit tätigen Unternehmen sowohl eine Herausforderung als auch eine herausragende Leistung. Mit der Unterstützung der INVEST AG und des EIC sind wir bereit für den nächsten großen Schritt und können so die geplante Internationalisierung mit einem stärkeren Partnernetzwerk umsetzen. Unser klares Ziel ist es, Marktführer in Europa zu werden , so Dr. Marcus Berger, Miteigentümer und COO/CFO der AVILOO GmbH.

Christoph Hikes, Vorstand INVEST AG: Seit geraumer Zeit beobachten wir den Erfolgskurs von AVILOO und sind beeindruckt, welche Innovationskraft die Entwickler:innen beweisen. Mit unserem Investment wollen wir dem österreichischen Start-Up den notwendigen Schwung mitgeben, um eine erfolgreiche internationale Expansion durchzuführen.

Kerstin Bock, Mitglied des EIC Fund Investment Committee, fügt hinzu: Diese Eigenkapitalunterstützung aus dem EIC-Fonds wird einen erheblichen Einfluss auf die AVILOO GmbH haben. So kann das Testsystem für Batterien in Elektrofahrzeugen erfolgreich europaweit ausgerollt werden, das dazu beiträgt, den Übergang zu einer nachhaltigen und intelligenten Mobilität zu beschleunigen. Dies ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie der EIC-Fonds die europäischen Green-Tech-Innovatoren dabei unterstützt, ihre Technologien auf den Markt zu bringen und zur Erreichung der Green-Deal-Ziele beizutragen.

Über AVILOO GmbH

AVILOO ist ein österreichisches Start-Up, das mit 25 Mitarbeiter:innen als weltweit erstes Unternehmen ein herstellerunabhängiges Diagnoseverfahren für Antriebsbatterien in Elektro-Fahrzeugen entwickelt und dieses im Sommer 2021 auf den Markt gebracht hat. Als eines von nur zwei österreichischen Unternehmen wurde AVILOO in den Kreis der „GREEN DEAL Unternehmen“ der Europäischen Kommission aufgenommen und finanziell unterstützt.

Über Raiffeisen Invest Private Equity

Die Raiffeisen Invest Private Equity Gruppe setzt sich aus vier rechtlich und organisatorisch selbstständigen Beteiligungsgesellschaften zusammen, die von der Raiffeisenbankengruppe Oberösterreich und zum Teil von der Raiffeisenlandesbank Steiermark AG finanziert werden. Mit einem aggregierten Fondsvolumen von rund 500 Mio. Euro sind sie Österreichs führende Private Equity Gesellschaften. Seit der Gründung wurden rund 600 Mio. Euro in 170 Unternehmen unterschiedlichster Branchen in Eigen- und Mezzaninkapital investiert. Darüber hinaus unterstützt die Raiffeisen Invest Private Equity Gruppe die Unternehmen bei Bedarf als Sparring Partner bei wichtigen Entscheidungen wie Investitionen, Strategie oder Unternehmensentwicklung. Details unter: www.raiffeisen-invest.at

Über den EIC Fonds

Der im Juni 2020 eingerichtete European Innovation Council Fund (EIC Fund) ist eine bahnbrechende Initiative der Europäischen Kommission, um direkte Eigenkapital- und Quasi-Eigenkapitalinvestitionen (zwischen 500.000 und 15 Millionen Euro) in europäische High-Impact- und Deep-Tech-Start-ups zu tätigen. Mit einer langfristigen Perspektive investiert der EIC-Fonds in Unternehmen aus allen Branchen, in allen EU-Mitgliedsstaaten sowie in assoziierten Ländern. Der EIC-Fonds zielt darauf ab, eine kritische Finanzierungslücke zu schließen, und sein Hauptzweck besteht darin, Unternehmen bei der Entwicklung und Kommerzialisierung disruptiver Technologien zu unterstützen. Dies wird durch das Crowding-In von Marktteilnehmern und eine weitere Risikoteilung durch den Aufbau eines großen Netzwerks von Kapitalgebern und strategischen Partnern erreicht, die für Co-Investitionen und Folgefinanzierungen geeignet sind. Der Fonds legt besonderes Augenmerk auf die Stärkung und Unterstützung von Gründer:innen sowie auf das Bestreben, die Innovationskluft zwischen den EU-Ländern zu verringern.

