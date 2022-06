FPÖ – Nepp: FPÖ-Wien ruft Juni zum Family Month aus

SPÖ und ÖVP lassen vom Teuerungshorror betroffene Familien im Stich

Wien (OTS) - Anlässllich des heute beginnenden und von der Stadt Wien hochsubventionierten Pride Month spricht sich der Landesparteiobmann der Wiener FPÖ, Stadtrat Dominik Nepp, auch für die Abhaltung eines Family Month aus. „Gerade die Familien werden von der Teuerungswelle besonders hart getroffen. Leider werden die Leistungen der Familien von den Systemparteien SPÖ und ÖVP nicht honoriert und besonders die hart arbeitenden Eltern und deren Kinder im Stich gelassen. Viele Väter und Mütter müssen mittlerweile mehrere Jobs annehmen, um sich die Miete und Lebensmittel leisten zu können. Es ist daher Zeit dafür, den Familien nicht nur mit salbungsvollen Worten Anerkennung zukommen zu lassen, sondern sie mit einer Entlastungs und Unterstützungsoffensive finanziell zu stärken“, begründet Nepp.



Die FPÖ werde daher den Monat Juni zum Family Month ausrufen und in den Sitzungen des Wiener Gemeinderates zahlreiche Anträge für eine Besserstellung von Familien und umfassende Entlastungsschritte einbringen. „Es ist zu hoffen, dass sich SPÖ-Bürgermeister Ludwig nicht nur von halbnackten Tänzern vom Truck aus bei diversen Paraden abfeiern lässt, sondern auch an die vom Teuerungshorror leidgeplagten Wiener Familien denkt“, so Nepp.



