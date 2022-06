Bundesheer: Verteidigungsministerin Tanner bei Kommandoübergabe der 6. Gebirgsbrigade

Brigadier Gerhard Pfeifer übernimmt Kommando über die 6. Gebirgsbrigade

Wien (OTS) - Gestern Dienstag, den 31. Mai 2022, wurde bei einem militärischen Festakt im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Landeshauptmann Günther Platter und Generalmajor Martin Dorfer sowie Ehrengästen aus Militär, Politik und Wirtschaft offiziell das Kommando über die 6. Gebirgsbrigade an Brigadier Gerhard Pfeifer übergeben.

„Ich bedanke mich bei Oberst Pflügl für die umsichtige Führung und ausgezeichnete Kommandoführung. Vor allem im Bereich der Bereitstellung von qualifizierten und interoperablen Kräfte für In- und Auslandseinsätze wurden wichtige Maßnahmen gesetzt. Herrn Brigadier Pfeifer wünsche ich für seine neue Funktion alles Gute und viel Erfolg! Ich bin mir sicher, dass die österreichische Gebirgskampftruppe weiterhin für den Schutz und die Sicherheit unserer Bevölkerung sorgen wird. Vor allem kann er sein umfangreich erworbenes Wissen in den verschiedensten Ausbildungen gezielt anwenden“, so Verteidigungsministerin Tanner.

„Mit Brigadier Gerhard Pfeifer bekommt die 6. Gebirgsbrigade einen profunden Sicherheitsexperten als Kommandanten, der sich unter anderem mit seinen langjährigen Expertisen auch im Rahmen der Einsatzleitungen des Landes Tirol in Sachen Corona- und Ukrainekrise eingebracht hat. Deshalb meine herzliche Gratulation zu diesem Karrieresprung und der Möglichkeit, seine Kenntnisse und Erfahrungen in diesem Großverband des Bundesheeres einbringen zu können“, freute sich Landeshauptmann Günther Platter über die Beförderung Pfeifers.

Der neue Kommandant, Brigadier Gerhard Pfeifer, betonte in seiner Ansprache den ausgezeichneten Ruf seines Verbandes im In- und Ausland. „Nicht umsonst wurde dem Österreichischen Bundesheer die Führungsverantwortung in der ‚European Union Pooling & Sharing Mountain Training Initiative‘ übertragen. Nun liegt es an uns, dem Ruf der österreichischen Gebirgsjäger gerecht zu werden und den Gebirgskampf im europäischen Verbund zukunftsfit zu machen. Dafür brauchen wir die notwendige Ausrüstung und Ausstattung“, führte Brigadier Pfeifer aus.

Brigadier Gerhard Pfeifer war zuletzt stellvertretender Militärkommandant von Tirol. Er ist ausgebildeter Jägeroffizier, Heereshochalpinist, Heeresschilehrer, ABC-Abwehroffizier und Informationsoffizier. Von 1998 bis 2002 leitete er die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit der 6. Jägerbrigade - aus dieser Brigade wurde in weiterer Folge die 6. Gebirgsbrigade. In seiner weiteren Karriere war er Adjutant des Kommandanten der Landstreitkräfte, stellvertretender Kommandant der Jägerschule in Saalfelden, Kommandant über das Jägerbataillon 24 und stellvertretender Militärkommandant von Tirol. Der 57-Jährige ist verheiratet und Vater zweier Kinder.

Die 6. Gebirgsbrigade ist jener große Verband des Österreichischen Bundesheeres, welcher für die Einsatzführung im Hochgebirge zu jeder Witterung und Jahreszeit befähigt ist. Der Grundauftrag ist es, die zielgerichtete Gebirgskampfausbildung und Einsatzvorbereitung sicherzustellen, um konventionellen und unkonventionellen Bedrohungen im schwierigen und extremen Gelände begegnen zu können.

CS/MT

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Presseabteilung

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer