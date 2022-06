ORF-Personalia: Angelika Simma-Wallinger zur Chefredakteurin des ORF Vorarlberg, Georg Laich zum Chefredakteur des ORF Tirol bestellt

Wien (OTS) - ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann hat Dr.in Angelika Simma-Wallinger, MSc, zur Chefredakteurin des ORF-Landesstudios Vorarlberg sowie Mag. Georg Laich zum Chefredakteur des ORF-Landesstudios Tirol bestellt. Die Bestellungen erfolgten auf jeweiligen Vorschlag des ORF-Vorarlberg-Landesdirektors Markus Klement bzw. der ORF-Tirol-Landesdirektorin Dr. Esther Mitterstieler. Georg Laich tritt seine Funktion mit 1. Juni 2022 an, Angelika Simma-Wallinger mit 1. September 2022.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „Ich freue mich, dass wir mit Angelika Simma-Wallinger und Georg Laich zwei Kommunikations- und Journalismus-Profis für diese so wichtigen Funktionen in den Landesstudios gewinnen konnten. Beide haben absolute Führungsqualitäten und werden die beiden Landesstudios Vorarlberg und Tirol auf dem Weg in die digitale Zukunft wesentlich mitgestalten.“

ORF-Landesdirektorin Tirol Dr. Esther Mitterstieler: „Georg Laich ist Garant für unabhängige Berichterstattung, die in Zeiten wie diesen immer wichtiger wird. Das wird auf allen Plattformen ersichtlich werden, egal ob Sound, Bild oder Text.“

ORF-Landesdirektor Vorarlberg Markus Klement: „Mit Angelika Simma-Wallinger kommt eine erfahrene Journalistin und Medienmanagerin an die Spitze der Redaktion des ORF Vorarlberg. Sie bringt jene Erfahrung mit, die wir als öffentlich-rechtlicher Broadcaster für die Zukunft brauchen: multimediales journalistisches Arbeiten, vorausschauendes strategisches Denken und ein Gespür für Land und Leute.“

Angelika Simma-Wallinger: „Verlässliche und unabhängige Inhalte in Audio, Video, Text und Bild sind in dieser herausfordernden Zeit für die Menschen besonders wichtig. Gemeinsam mit den erfahrenen Medienmacherinnen und Medienmachern des ORF Vorarlberg werde ich daran arbeiten, dass alle, die in Vorarlberg leben, heute und auch künftig sagen: Diesem ORF glaube ich, das ist mein ORF Vorarlberg, meine Medien-Homebase. Ich freue mich sehr auf diese spannende und vielseitige Aufgabe“.

Georg Laich: „Ich freue mich sehr über meine neue Aufgabe und werde mit meinem Team versuchen, die packenden Themen unserer Zeit im Sinne des Tiroler Publikums dort abzuholen, wo sie uns am nächsten liegen:

vor unserer Haustüre.“

Kurzbiografie Dr.in Angelika Simma-Wallinger, MSc: Angelika Simma-Wallinger wurde 1974 geboren und studierte Politikwissenschaft an der Universität Wien und Integrierte Kommunikation an der Donau-Uni Krems, wo sie auch von 2006 bis 2008 Lektorin am Internationalen Journalismuszentrum war. Ihre ORF-Karriere begann sie 1999 bei Ö3 als Redakteurin und Tageschefin. Danach verantwortete sie im TV in ORF 2 die Inhalte des Vorabend-Konsumentenmagazins „konkret“, konzipierte und leitete mit „contra | der talk“ ein interaktives Diskussionsformat in ORF 1 und übernahm schließlich von 2012 bis 2015 die Büroleitung in der ORF-Fernsehdirektion. 2015 bis 2019 hatte sie die Leitung der Kommunikation der Caritas Österreich inne und ist seit 2019 Hochschullehrerin für mediale Gestaltung der FH Vorarlberg.

Kurzbiografie Mag. Georg Laich: Georg Laich wurde am 2. August 1965 in Innsbruck geboren und studierte Rechtswissenschaften an der Universität Innsbruck. Von 1988 bis 1990 war er Freier Mitarbeiter im ORF Tirol, dann Reporter und Chef vom Dienst in der Radioinformation. Seit 1991 ist er Moderator von „Tirol heute“, von 1995 bis 2005 war er Leiter der „Tirol heute“-Redaktion, danach bis 2007 Chefproducer der Information im ORF Tirol. Seit damals ist er unter anderem Gestalter von Dokumentationen, Moderator bei LICHT INS DUNKEL und Redaktionsverantwortlicher der Sendung „Mei liabste Weis“. Seit 2017 war er stellvertretender Chefredakteur des ORF Tirol.

