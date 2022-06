Umsatzplus mit Highspot: Neue Plattform-Innovationen und Sales Enablement Framework steigern Vertriebseffektivität

München (ots/PRNewswire) - Der Frühjahrs-Release 2022 bringt neue Produktfunktionen für informieren, trainieren, coachen von Vertriebsteams - und stellt finales Erfolgsmodell für Sales Enablement vor

Die Sales Enablement-PlattformHighspot hat heute neue Produktfunktionen und das branchenweit erste Sales Enablement Framework angekündigt, mit dem Unternehmen das Verhalten von Vertriebsmitarbeitern nachhaltig verändern und ihr Wachstum beschleunigen. Das Framework für Sales Enablement basiert auf den Erfahrungen von Highspot mit Hunderten von Kunden in aller Welt, darunter Siemens und die Handelsblatt Media Group sowie weitere Unternehmen aus dem Gesundheitssektor und der Techbranche sowie eines der führenden HR Tech Start-ups.

„Veränderungen sind in allen Branchen und Regionen unserer weltweiten Wirtschaft eine Konstante - aber Verkäufer dazu zu bringen, ihr Verhalten zu ändern, ist bekanntermaßen schwierig", sagt Oliver Sharp, Chief Solution Architect und Mitbegründer von Highspot. „Mit dem Sales Enablement Framework und unserer Technologie, die es unterstützt, haben Führungskräfte eine leistungsstarke Kombination, um den Erfolg von Verkäufern in jeder Verkaufsumgebung zu steigern."

Der B2B-Vertrieb ist im Umbruch:McKinsey & Company prognostiziert, dass hybrides Verkaufen bis 2024 die dominierende Verkaufsstrategie sein wird. Veränderte Kundenpräferenzen und Remote-First-Engagement machen die Kombination aus virtuellem und stationärem Verkauf immer populärer. Das Sales Enablement Framework von Highspot und die Sales-Enablement-Plattform wurden entwickelt, um Vertriebsteams bei der Bewältigung dieser Veränderungen zu helfen und Käufer virtuell und/oder persönlich effektiv anzusprechen. Mit Sales Enablement erzielen Teams herausragende Leistungen und Unternehmen maximieren die Gewinne aus umfangreichen Investitionen in Vertrieb, Marketing und Enablement.

„Das neue Sales Enablement Framework bietet Führungskräften eine systematische und skalierbare Möglichkeit, ihre Vertriebsmitarbeiter zu befähigen, jeden Tag noch effektiver in zu sein", sagt Andy Champion, VP & General Manager, EMEA bei Highspot. „Highspot ermöglicht es ihnen, die Strategie ihres Unternehmens konsistent und effektiv umzusetzen, indem sie sicherstellen, dass ihre Vertriebsmitarbeiter wissen, wie sie ihr Alleinstellungsmerkmal bei jeder Interaktion mit Interessenten und Kunden erfolgreich vermitteln können."

Der Spring '22 Release bietet wichtige Innovationen in allen Kernbereichen des strategischen Enablements.

Die richtigen Ressourcen für Vertreter und Einkäufer

Die neuen Content-Management- und Content-Governance-Funktionen von Highspot stellen sicher, dass die Mitarbeiter optimal vorbereitet sind, um mit Interessenten und Kunden in Kontakt zu treten, und ermöglichen es den Käufern, schneller Entscheidungen zu treffen.

Engagement Genomics™ verschafft Ihnen ohne zusätzlichen Aufwand ein vollständiges Bild von der Wirkung der Inhalte und der Kundenansprache auf den Umsatz. Quantifizieren Sie präzise, was in der Sales Enablement-Strategie funktioniert und was nicht - mit KI, die das Käuferengagement automatisch mit CRM-Datensätzen verknüpft.

verschafft Ihnen ohne zusätzlichen Aufwand ein vollständiges Bild von der Wirkung der Inhalte und der Kundenansprache auf den Umsatz. Quantifizieren Sie präzise, was in der Sales Enablement-Strategie funktioniert und was nicht - mit KI, die das Käuferengagement automatisch mit CRM-Datensätzen verknüpft. Content Scorecards: Gewinnen Sie praktische Informationen darüber, wie Vertriebsmitarbeiter Inhalte nutzen, wie Käufer mit den Inhalten umgehen und ob sie den Umsatz positiv beeinflussen. Basierend auf diesen Daten kann die Strategie in Echtzeit angepasst werden, um noch bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Gewinnen Sie praktische Informationen darüber, wie Vertriebsmitarbeiter Inhalte nutzen, wie Käufer mit den Inhalten umgehen und ob sie den Umsatz positiv beeinflussen. Basierend auf diesen Daten kann die Strategie in Echtzeit angepasst werden, um noch bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Inhaltsfreigabe: Mit den neuen Funktionen können Workflows und Feedbackschleifen implementiert werden, um sicherzustellen, dass die vorbereiteten Inhalte den allgemeinen Governance-Richtlinien entsprechen, bevor sie für Mitarbeiter zugänglich gemacht und an Dritte weitergegeben werden können. Zusätzlich kann der Prüfungsverlauf analysiert werden, aus dem hervorgeht, wann die Inhalte hochgeladen wurden und wer sie geprüft und genehmigt hat.

Mit den neuen Funktionen können Workflows und Feedbackschleifen implementiert werden, um sicherzustellen, dass die vorbereiteten Inhalte den allgemeinen Governance-Richtlinien entsprechen, bevor sie für Mitarbeiter zugänglich gemacht und an Dritte weitergegeben werden können. Zusätzlich kann der Prüfungsverlauf analysiert werden, aus dem hervorgeht, wann die Inhalte hochgeladen wurden und wer sie geprüft und genehmigt hat. Sammelaktionen: Verwalten, aktualisieren und steuern Sie Inhalte in großem Umfang, direkt in Reports. Mit Optionen wie der Archivierung und dem automatischen Ablaufen von Inhalten können Sie den Prüfungsprozess optimieren und sicherstellen, dass die Mitarbeiter die aktuellsten und markengerechten Ressourcen verwenden.

Schulungen schaffen Vertrauen

Die Highspot-Schulungsfunktionen verbessern die Ergebnisse des Lernens, indem sie es den Schulungsteams ermöglichen, schnell erstklassige offizielle Schulungen zur Unterstützung der Lernziele zu erstellen, und zwar in Verbindung mit Anleitungen und offiziellen Schulungen, die Teil des täglichen Arbeitsablaufs eines Verkäufers sind.

Lernpfade: Verschiedene Kurse und Lektionen lassen sich rollenspezifisch zusammenfassen. So lernen Verkäufer intuitiv die richtigen Fähigkeiten in der richtigen Reihenfolge.

Verschiedene Kurse und Lektionen lassen sich rollenspezifisch zusammenfassen. So lernen Verkäufer intuitiv die richtigen Fähigkeiten in der richtigen Reihenfolge. Video-Bewertungsrubriken unterstützen Vertrieblern dabei, spezifische Fähigkeiten zu entwickeln, um die Eigendarstellung zu optimieren und ihr Selbstvertrauen zu stärken.

Coaching bis zur Perfektion

Die Coaching-Funktionen von Highspot helfen Vertriebsmanagern dabei, positive Verhaltensänderungen in ihrem Team zu fördern und gewünschte Verhaltensweisen zu verstärken.

Vertriebsmitarbeiter-Scorecards geben Ihnen die Möglichkeit das Verhalten Ihrer Mitarbeiter direkt auf einen Blick zu analysieren und wie sie im Vergleich zu ihren Kollegen aufgestellt sind. Zudem fördern die Scorecards die konsistente Leistung Ihrer Mitarbeiter zu fördern, indem Sie spezifische Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen.

geben Ihnen die Möglichkeit das Verhalten Ihrer Mitarbeiter direkt auf einen Blick zu analysieren und wie sie im Vergleich zu ihren Kollegen aufgestellt sind. Zudem fördern die Scorecards die konsistente Leistung Ihrer Mitarbeiter zu fördern, indem Sie spezifische Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen. Highspot Pitch-Aktivität in Gong: Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über die Daten zum Käuferengagement, einschließlich der Möglichkeit, Highspot-Pitch-Aktivitäten auf der Aktivitäts-Timeline von Gong anzuzeigen, um einen schnelleren Überblick zu erhalten.

Weitere Informationen:

Über Highspot Die Highspot GmbH bietet die führende Plattform für Sales Enablement, die die Leistung von Vertriebsteams steigert, indem sie die Lücke zwischen Strategie und Umsetzung schließt. Mit Highspot setzen Kunden Sales-Strategien in Initiativen um, die ihre Vertriebsteams nachweisbar ausführen. Vertriebsleiter gewinnen umfangreiche und handlungsrelevante Erkenntnisse - und können klar messen, was funktioniert und was nicht.

Unternehmen wie Siemens, Handelsblatt Media Group und Personio nutzen Highspot, um Inhalte zu managen, Sales Teams zu trainieren und zu coachen und um Interessenten zu Käufern zu machen. Mit Highspot steigern Kunden den Umsatz, fördern eine konsistente Leistung ihrer Vertriebsmitarbeiter und verbessern deren ROI. Neben dem Firmenhauptsitz in Seattle unterhält das Unternehmen Regionalbüros in London, Paris und München.

Weitere Informationen und aktuelle Inhalte finden Sie unter www.highspot.com/de.

