Gesucht: Menschen mit Lernbehinderung und Schreibtalent!

Wien (OTS) - Es ist wieder soweit! Der Literaturpreis Ohrenschmaus, ein Schreibwettbewerb für Menschen mit Lernbehinderung, ist zum 16. Mal ausgeschrieben. Der Verein ehrt gemeinsam mit einer prominenten Jury rund um Felix Mitterer das Schreibtalent von lernbehinderten Autor:innen.

Der Literaturpreis ist mit insgesamt € 3.000,- dotiert. Alle Menschen mit Lernbehinderungen ab 16 Jahren können zum Wettbewerb einreichen. Jede Art von Text, wie etwa Gedicht, Erlebnisbericht, erfundene Geschichten oder kleine Theaterstücke, ist willkommen.

Die Teilnahme ist ab sofort bis inklusive 30. November 2022 online oder per Post möglich. Alle Informationen und Kriterien finden Sie unter http://ohrenschmaus.net/mitmachen.

Inklusion im Literaturbetrieb

Das Ziel des Verein Ohrenschmaus ist es, Menschen mit Lernschwierigkeiten durch den Literaturpreis zum Schreiben zu bewegen und ihnen durch die Literatur eine starke Stimme zu geben. Die Texte lassen dabei auch Leser:innen, die selten mit Menschen mit Behinderungen in Berührung kommen, in eine ihnen noch unbekannte Welt blicken. Die Ermächtigung der Autor:innen steht beim Ohrenschmaus klar im Fokus. Denn die Zeit ist längst reif, dass Literat:innen mit Lernbehinderung auf Augenhöhe mit Autor:innen ohne Behinderungen wahrgenommen werden.

Hochwertige Texte, prominente Jury und starke Partner

„Kein Mitleidsbonus, keine Peinlichkeit - einfach Literatur!“, so Felix Mitterer, der gemeinsam mit seinen namhaften Kolleg:innen Eva Jancak, Heinz Janisch, Vea Kaiser, Ludwig Laher und Günter Kaindlstorfer die Jury bildet. Jedes Jahr lesen sie sich durch die gesamte Vielfalt der eingereichten Texte. Die prämierte Literatur überzeugt ausschließlich durch ihre Qualität. Initiiert wurde der Literaturpreis vom ehemaligen Abgeordneten zum Nationalrat und Autor Franz-Joseph Huainigg.

Der Verein Ohrenschmaus setzt darüber hinaus auf ein Netz an starken Partner-Organisationen. Das sind: Caritas, Diakonie, Jugend am Werk, Lebenshilfe und Vienna People First. Ein großer Dank gilt außerdem den Sponsoren und Fördergebern: Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKOES), Erste Bank, Katharina Turnauer Privatstiftung, MA 7 - Stadt Wien Kultur, Monopolverwaltung GmbH (MVG), Oberbank AG, Österreichische Lotterien, Österreichische Post AG, Raiffeisen-Holding NÖ-Wien, UNIQA Österreich, WKÖ - Wirtschaftskammer Österreich, Zotter Schokolade GmbH.

Preisverleihung am 21. März 2023

Im Zuge einer feierlichen Zeremonie werden die Gewinner:innen schließlich geehrt. Die nächste Preisverleihung findet am 21. März 2023 statt. Neben den drei Hauptpreisen, die mit je € 1.000,- prämiert werden, wird es auch wieder den beliebten „Schokopreis“ geben: Ausgewählte Texte werden als Beilage einer Sonderedition Zotter Schokolade abgedruckt.

Sichtbar durch den Ohrenschmaus

Neben dem Literaturpreis organisiert der Verein Ohrenschmaus regelmäßig inklusive Lesungen, um die Autor:innen auf die verdiente Bühne zu holen. Alle zwei Jahre vergibt der Verein außerdem ein Schreibstipendium, durch welches Literat:innen mit Lernschwierigkeiten die Möglichkeit zur Veröffentlichung eines eigenen Buches erhalten. Die Autor:innen werden dabei von einem:r bereits etablierten Literaturschaffenden als Mentor:in begleitet, das Projekt wird vom Kulturministerium finanziert.

Um über alle Aktivitäten und Neuigkeiten des Vereins informiert zu werden, kann man sich auf www.ohrenschmaus.net zum Newsletter anmelden.

Information in leichter Sprache



Literatur-Preis Ohrenschmaus 2022/23

Gesucht: Menschen mit Lern-Behinderung und Schreib-Talent!

Die Teilnahme am Literaturpreis Ohrenschmaus ist ab sofort wieder möglich.

Der Literaturpreis Ohrenschmaus ist ein Schreib-Wettbewerb für Autor:innen mit Lernbehinderung. Es gibt drei Haupt-Preise zu gewinnen. Der Haupt-Preis sind 1.000 Euro. Eine berühmte Jury sucht die besten Texte aus. Die Gewinner:innen werden auf der Preisverleihung am 21. März 2023 geehrt.

Sie möchten am Schreib-Wettbewerb teilnehmen?

So können Sie mitmachen:

1. Sie müssen mindestens 16 Jahre alt sein.

2. Schreiben Sie den Text am Computer und verwenden Sie die Schriftgröße 12. Ihr Text darf maximal drei A4-Seiten lang sein.

3. Schreiben Sie außerdem einen Text über Ihr Leben. Diesen Text nennt man Lebenslauf. Im Lebenslauf beantworten Sie diese Fragen: Wie alt sind Sie? Wo leben Sie? Wo sind Sie zur Schule gegangen? Was arbeiten Sie? Seit wann schreiben Sie? Was sind Ihre Hobbys?

4. Schicken Sie Ihren fertigen Text und Ihren Lebenslauf per Email an Ohrenschmaus.

E-Mail-Adresse: literaturpreis @ ohrenschmaus.net

Sie können bis zum 30. November 2022 am Schreib-Wettbewerb mitmachen.

