teamneunzehn-Gruppe weiterhin auf Erfolgskurs

Wien (OTS) - Umfangreiches Immobilien Know-how und langjährige Erfahrung in der Branche führen zu einem außergewöhnlichen Unternehmenswachstum der teamneunzehn-Gruppe. Nach der Übersiedelung in das neue Büro im Millennium Tower wurde am gleichen Standort nun darüber hinaus um ein Stockwerk erweitert und die Position eines zusätzlichen Geschäftsführers besetzt.

Der Familienbetrieb teamneunzehn wird von den Brüdern Christoph und Markus Ringsmuth geführt und übersiedelte im April letzten Jahres in den 44. Stock des Millennium Towers. Nun wurden die Büroräumlichkeiten um das 10. Stockwerk ergänzt, denn die Wachstumsquoten des Immobilienunternehmens sprechen für sich: Die Zunahme an verwalteten Flächen betrug im Vorjahr 99%, die Wachstumsquote der vermittelten Wohnungen lag bei 18%.

Das aufstrebende Unternehmen der Brüder Ringsmuth setzt nun mit der Erweiterung des Teams der Geschäftsführung um Kevin Dzieza, MSc. den nächsten Schritt auf ihrem Expansionskurs. Markus Ringsmuth ist zuversichtlich: „Um die vorhandene Qualität, das stetige Wachstum, aber auch nachhaltig das ausgezeichnete Servicelevel für unsere Kunden beizubehalten, war die Vergrößerung unserer Geschäftsführerebene eine logische Konsequenz. Mit Kevin Dzieza haben wir einen Immobilienprofi mit langjährigem Know-how an Bord geholt.“

Kevin Dzieza, MSc., studierter Wirtschaftsberater und Immobilienmanager (Fachhochschule Wiener Neustadt sowie TU Wien), ist seit Anfang letzten Jahres Teil des Familienunternehmens. Er zeigt sich selbstsicher über seine neue Rolle: „Nach der Absolvierung meines Studiums hatte ich früh die Gelegenheit in zwei renommierten Immobilienunternehmen in den Bereichen Asset Management sowie Investment Management Erfahrung zu sammeln, die mir in meiner neuen Position zugute kommt. Die Vision und Leidenschaft von Markus und Christoph Ringsmuth haben mich überzeugt in die teamneunzehn-Gruppe zu wechseln. Ich freue mich darauf die Zukunft des Unternehmens erfolgreich mitzugestalten.“

Innerhalb des letzten Jahres expandiert die teamneunzehn-Gruppe ungebremst. Mit insgesamt 2.300 vermittelten Wohnungen, einem Zuwachs von knapp 915.000 Quadratmetern verwalteter Fläche und einem Gesamtumsatz von 21,5 Millionen Euro konnte im Jahr 2021 ein ausgezeichnetes Wachstum erzielt werden. Das Dienstleistungsportfolio des Immobilien-Gesamtdienstleisters umfasst vor allem die Bereiche Hausverwaltung, Immobilienvermittlung und Investment Consulting.

„Die Entwicklungen der teamneunzehn-Gruppe in den vergangenen Geschäftsjahren zeigen uns, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben – das sehen wir auch an der Zufriedenheit unserer Kunden. Mit einem motivierten Team und der entsprechenden Fachkompetenz halten wir die Qualität unserer Arbeitsleistung auf höchstem Niveau,“ so Markus Ringsmuth. Im Laufe der letzten 12 Jahre hat sich die teamneunzehn-Gruppe als starker Partner für alle Fragen rund um Immobilien herauskristallisiert. Nach dem Motto „Leben braucht Raum“ unterstützt das eingespielte Team seine Kunden vollumfänglich.

Über teamneunzehn

Die teamneunzehn-Gruppe zählt zu den führenden Gesamtdienstleistern im Immobilienbereich in den Bundesländern Wien, Niederösterreich und Steiermark. Im Oktober 2010 wurde das Unternehmen von der Familie Ringsmuth gegründet und steht seither für Qualität, Kompetenz, Professionalität, Transparenz und Handschlagqualität rund um das Thema Immobilien. Die gesamte Belegschaft verfolgt ein gemeinsames Ziel: Das kundenorientierteste und vertrauensvollste Immobilienunternehmen zu sein. Durch das ständige Bestreben technologisch und organisatorisch stets am Puls der Zeit zu sein, um seinen Kunden die bestmögliche Effizienz und Dienstleistungs-Qualität zu gewährleisten wird dies auch gelingen – mit den aktuellen Expansionsplänen sogar für eine noch größere Anzahl an Kunden.

