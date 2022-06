Pride WHOPPER®: BURGER KING® feiert gleichgeschlechtliche Liebe mit eigenem Burger

Zum Pride Month gibt es den absoluten Klassiker von BURGER KING® exklusiv als PRIDE WHOPPER® Edition mit zwei gleichen Brötchen.

Genauso divers wie unsere Mitarbeiter*innen und Kund*innen lieben und leben, sollen auch unsere Produkte sein. Ein kleiner Twist mit hoffentlich großer Wirkung. Denn nicht nur er, sondern er/sie/es ist King Jan-Christoph Küster, Chief Marketing Officer der TQSR Group

Wien (OTS/LCG) - BURGER KING® setzt ein Zeichen für Gleichberechtigung und unterstützt die heimische LGBTQIA+ Community im Pride Monat Juni mit einer ganz besonderen Aktion: dem PRIDE WHOPPER®. Der Burger gleicht dem regulären WHOPPER®, abgesehen von einem entscheidenden Detail: die Pride Edition besteht aus zwei gleichen Buns und steht symbolisch für die Zelebrierung der gleichgeschlechtlichen Liebe. Der Spezialburger ist von 1. bis 20. Juni 2022 exklusiv in allen österreichischen BURGER KING® Restaurants erhältlich.



Die Kampagnenbotschaft „Pride Whopper: Mit zwei gleichen Buns für gleiche Liebe und gleiche Rechte. #TimeToBeProud“ wird gemeinsam mit Influencern aus der Community in den sozialen Medien verbreitet, sowie in den BURGER KING® Restaurants beworben. Die Aktion ist ein symbolischer Akt der Solidarität mit dem Ziel unterstützend Aufmerksamkeit für die Gleichberechtigung aller Identitäten und sexuellen Orientierungen zu schaffen.



„ Genauso divers wie unsere Mitarbeiter*innen und Kund*innen lieben und leben, sollen auch unsere Produkte sein. Ein kleiner Twist mit hoffentlich großer Wirkung. Denn nicht nur er, sondern er/sie/es ist King “, so Jan-Christoph Küster, Chief Marketing Officer der TQSR Group, dem österreichischen Masterfranchisee der Marke BURGER KING®.



Entwickelt wurde der PRIDE WHOPPER® und die zugehörige #TimeToBeProud-Kampagne von Jung von Matt DONAU, der kreativen Lead-Agentur BURGER KINGS® in Österreich.



