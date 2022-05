Österreich: Startup macht Arbeitnehmerveranlagung so leicht wie Pizza bestellen

Wiener TaxTech Startup bietet die einfachste Arbeitnehmerveranlagung Österreichs an

Denn trotz ∅ 748 €, die jeder österreichische Steuerzahler im Schnitt zurückbekommen würde, verzichten knapp 2 Millionen Bürger auf Ihre wohlverdiente Rückerstattung. Dies wird auch indirekt in der letzten Pressemitteilung des BMF vom 11.04.22 bestätigt. Aleksej Sinicyn, CEO Taxefy GmbH

Das leidige Thema Steuern

Die Arbeitnehmerveranlagung ist ein unangenehmes Thema, womit sich niemand wirklich gerne beschäftigt - und das bestätigen auch Statistiken. „ Denn trotz ∅ 748 €, die jeder österreichische Steuerzahler im Schnitt zurückbekommen würde, verzichten knapp 2 Millionen Bürger auf Ihre wohlverdiente Rückerstattung. Dies wird auch indirekt in der letzten Pressemitteilung des BMF vom 11.04.22 bestätigt. " - so Geschäftsführer Aleksej Sinicyn

So einfach wie Pizza bestellen

Statt langwierigen Behördenprozessen und komplizierten Steuerformularen, setzt das Wiener TaxTech Startup auf eine innovative App, die den User spielerisch und Schritt für Schritt zur Steuergutschrift führt. Mit der App dauert es keine 8 Minuten und Sie errechnet dem Nutzer sogar live den voraussichtlichen Rückzahlungsbetrag. Die digitale Übermittlung an das Finanzamt funktioniert ebenso simpel sowie kostenlos per Klick in der App.

Das Besondere

Taxefy, das TaxTech Startup, welches hinter der App steht, ist von seinem Service so überzeugt, dass es dafür kein Geld verlangt - es ist nicht ein mal notwendig Zahlungsinformationen zu hinterlegen. Ganz nach dem Motto "no win - no fee" erhält Taxefy nur im Erfolgsfall lediglich 10% der für den Steuerzahler erzielten Rückzahlung direkt vom Finanzamt. Somit können Arbeitnehmer/innen die App einfach kostenlos ausprobieren und ihr Glück versuchen - zu verlieren gibt es nämlich nichts.

Hol dir deine Steuererstattung mit Taxefy! Jetzt einfach und bequem Arbeitnehmerveranlagung einreichen Gratis App Download

Rückfragen & Kontakt:

Aleksej Sinicyn

Geschäftsführer - Taxefy GmbH

+43 680 234 8217

office @ taxefy.at

www.taxefy.at