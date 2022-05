Wölbitsch/Zierfuß ad Ausschuss-Sondersitzung: StR Wiederkehr muss nun Taten setzen

Standardisierung der Elterninformation und umfassende Aufklärung zwingend notwendig

Wien (OTS) - „Die heutige von der Wiener Volkspartei angestrengte Ausschuss-Sondersitzung hat eines ganz klar gezeigt. Was jetzt notwendig ist, sind konkrete Taten. Stadtrat Wiederkehr muss seinen Ankündigungen auch bestimmte Handlungen folgen lassen“, so Klubobmann Markus Wölbitsch und Bildungssprecher Gemeinderat Harald Zierfuß in einer ersten Reaktion. Denn auch heute sei seitens einer Elternvertreterin gegenüber den Medien verlautbart worden, dass die getätigten Versprechungen bis dato nicht oder nur minimal erfüllt wurden und noch nichts Konkretes passiert sei.

Eltern müssen sich darauf verlassen können, im Falle eines Missbrauchsverdachts unverzüglich informiert zu werden. Denn bei Missbrauchsvorwürfen herrsche ganz klar Gefahr in Verzug für das Kindeswohl. „Dass Eltern 13 Monate lang nicht informiert wurden, ist untragbar. Hier ist eine umfassende Transparenz notwendig “, so Zierfuß. In Richtung Stadtrat Wiederkehr erinnerte Klubobmann Wölbitsch einmal mehr daran, dass man auch dafür verantwortlich sei, was man nicht sieht.

Eine derartige Causa darf sich nicht wiederholen

Angesichts dessen sei eine durchdachte Standardisierung der Elterninformation unumgänglich, damit sich eine derartige Causa nicht wiederholen könne. Zusätzlich sei ein Kinderschutzkonzept notwendig, das seinen Namen auch verdient sowie die Etablierung einer Ombudsstelle, die für den jeweiligen Träger frei wählbar und von der Stadt zu finanzieren ist.

„Stadtrat Wiederkehr muss seine politische Verantwortung wahrnehmen, die auch heute neuerlich aufs Tapet gebrachten Maßnahmen umsetzen, eine umfassende Aufklärung gewährleisten und endlich im Sinne der Betroffen handeln“, so Wölbitsch und Zierfuß abschließend.

