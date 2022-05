Inflation steigt im Mai auf historische 8 Prozent: Bundesregierung muss Sofortmaßnahmen setzen

Höchster Wert seit 1975. Halbe Bevölkerung muss bereits deutliche Einschnitte verkraften. Drei Anti-Teuerungsmaßnahmen zur Entlastung dringend empfohlen.

Die Inflation schnellt in ungeahnte Höhen. Ein Rekordwert jagt den nächsten. Treiber sind weiterhin die Energie- und Treibstoffpreise. Die Zeit der Konzeption ist vorbei, es braucht jetzt ein Set an klugen Anti-Teuerungsmaßnahmen, das im besten Fall bereits mit 1. Juli in Kraft tritt. Deutliche Wohlfahrtsverluste können nur vermieden werden, wenn die Bundesregierung nicht bis zum Jahresende mit weiteren Maßnahmen abwartet Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes

Wien (OTS) - Die globalen Krisen wirken immer stärker auf Österreich. Die Inflation erreicht laut einer Schnellschätzung der Statistik Austria voraussichtlich 8 Prozent und trifft damit die Bevölkerung immer härter.

Die Teuerung trifft - neben den bisher hauptbetroffenen Geringverdienern - immer mehr auch den Mittelstand. Ebenso sind die heimischen KMU aber auch die beschäftigungsintensive Unternehmen immer stärker betroffen. Der globale Ausblick zeigt zudem, dass sich zusätzlich zu den Auswirkungen des Ukraine-Krieges weiteres Ungemach durch die Situation in Asien zusammenbraut. Gemäß einer Befragung von Container xChange erwarten 51 Prozent der Spediteure und Händler in der kommenden Zeit mehr Verwerfungen bei den Lieferketten als im Jahr 2021, 26 Prozent erwarten sogar chaotischere Umstände beim Warenbezug als noch 2021. Die Lockdowns in China belasten den globalen Handel stark. Es ist schwierig, so viele Produkte wie geplant zu produzieren bzw. zu verschicken, was darauf hindeutet, dass es zu weiteren Knappheiten und Preissteigerungen kommen wird.

Drei Anti-Teuerungsmaßnahmen zur Entlastung möglichst ab 1. Juli in Kraft setzen!

Der Handelsverband fordert die Bundesregierung daher dringend auf folgende Maßnahmen umzusetzen:

Abschaffung der kalten Progression oder Anhebung der unteren beiden Lohn- und Einkommensteuerstufen. Diese sollte bereits mit Wirksamkeit zum 1. Juli erfolgen, um die Bürger:innen angesichts der Teuerung schnellstmöglich zu entlasten.

oder Anhebung der unteren beiden Lohn- und Einkommensteuerstufen. Diese sollte bereits mit Wirksamkeit zum 1. Juli erfolgen, um die Bürger:innen angesichts der Teuerung schnellstmöglich zu entlasten. Mehrwertsteuer-Senkung auf Energie. Es muss bei den tatsächlichen Preistreibern angesetzt werden. Staatliche Abgaben und Steuern in diesem Bereich sollen der Bevölkerung zurückgegeben werden.

Es muss bei den tatsächlichen Preistreibern angesetzt werden. Staatliche Abgaben und Steuern in diesem Bereich sollen der Bevölkerung zurückgegeben werden. Deutliche Senkung der Lohnnebenkosten, damit die Leistbarkeit der Einstellung von Beschäftigten für Unternehmen verbessert wird und damit deren Krisenfestigkeit.



Die Bekanntgabe von neuen Maßnahmen muss möglichst zeitnahe erfolgen, damit die Bevölkerung und auch die Wirtschaft entsprechende Planungssicherheit hat.

Befragung: Fast Hälfte der Bevölkerung blickt pessimistisch in die Zukunft und muss sich deutlich finanziell einschränken

Laut aktuellen Befragungen von Mindtake im Auftrag des Handelsverbandes blicken 44 Prozent der Bevölkerung pessimistisch in die nahe Zukunft. Das ist kein Wunder, denn mittlerweile müssen sich 14 Prozent der Menschen im Land ausschließlich auf lebensnotwendige Güter beschränken. 53 Prozent, und damit mehr als jeder Zweite, muss sich zumindest bereits finanziell einschränken. Die Zeit zum Handeln für die Bundesregierung ist daher spätestens jetzt gekommen.

