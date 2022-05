Qualitätssicherung für digitale Lern-Tools

25 innovative Apps mit dem „Gütesiegel Lern-Apps“ des Bildungsministeriums ausgezeichnet.

Wien (OTS) - Der Bildungsbetrieb in Österreich war durch die Corona-Krise von Distance Learning und dem starken Bedarf an digitalen Bildungsangeboten geprägt. Damit wurde auch der Ruf nach einer generellen Qualitätssicherung für digitale Lern-Apps laut. Der 8-Punkte-Plan für digitalen Unterricht des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) umfasst auch eine Lösung für die Zertifizierung von Lern-Apps und begegnet damit dem Handlungsbedarf, der sich durch den verstärkten Einsatz von digitalen Tools und Lernmitteln in den Klassenzimmern hinsichtlich Bündelung und Qualitätskontrolle ergibt. Über einen standardisierten Qualitätssicherungsprozess, der Lehrkräfte bei der Beurteilung miteinbezieht und von der OeAD Referenzstelle für Qualität in der Allgemein- und Berufsbildung (RQB) durchgeführt wird, werden Lern-Apps sowie ihre Inhalte zertifiziert und in enger Zusammenarbeit der Innovationsstiftung für Bildung (ISB) mit dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung ausgezeichnet. Diese Qualitätssicherung gibt mit dem damit verknüpften „Gütesiegel Lern-Apps“ Lehrenden, Lernenden aber auch Erziehungsberechtigten und Interessierten Orientierung bei der Auswahl von Apps für das Lernen. Aktuell wurden 25 Apps bzw. Kurs-Angebote mit dem „Gütesiegel Lern-Apps“ ausgezeichnet und kommen zu bereits zehn Lern-Apps aus der Pilotierungsphase dazu, die unter www.guetesiegel-lernapps.at vorgestellt werden.

Welche Tools bieten durch den Einsatz digitaler Komponenten Mehrwert in der Didaktik? Welche digitalen Bildungsangebote unterstützen die Lernenden-Zentrierung und bieten Potenziale für individualisierten Unterricht? Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie Erziehungsberechtigte brauchen Orientierung und Hilfestellung bei der Auswahl innovativer, bereits am Markt befindlicher digitaler Tools, die beim Lernen zum Einsatz kommen. Deshalb vergibt das BMBWF in Kooperation mit dem OeAD und der Innovationsstiftung für Bildung mit dem „Gütesiegel Lern-Apps“ einen Qualitätsnachweis für digitale mobile Lernanwendungen, die ein standardisiertes Evaluierungs- und Zertifizierungsverfahren durchlaufen haben. Dieses Zertifikat setzt die Erfüllung festgesetzter Qualitätskriterien und die positive Evaluierung durch Lehrende nach pädagogischen, funktionalen und schüler*innenorientierten Aspekten voraus.

Digitale Innovationen im Bildungssystem zu implementieren ist einer der Schlüssel dafür, dass junge Menschen mit Freude und Motivation lernen, dabei ihre digitalen Kompetenzen ausbauen und ihre Zukunftschancen stärken. „Dazu gehört ein umfassendes Verständnis für die digitale Welt sowie das Wissen, wie man sich sicher in dieser Welt bewegt. Der 8-Punkte-Plan für den digitalen Unterricht gibt mit seinen konkreten Zielen die nächsten Entwicklungsschritte für eine flächendeckende Umsetzung des digital unterstützten Lehrens und Lernens wie auch für eine breitflächige Implementierung innovativer Lehr- und Lernformate vor. Ein Teil dessen ist die Evaluierung und Zertifizierung von Apps für Mobile Learning sowie für den Einsatz in Blended- und Distance-Learning, die mit dem „Gütesiegel Lern-Apps“ gelungen ist. Die Entwickler*innen der Apps, die mit dem Gütesiegel ausgezeichnet werden, können stolz auf Ihre innovative Leistung und ihren Beitrag für die Bildung der Zukunft sein“, erklärt Martin Bauer, Gruppenleiter IT, Digitalisierung und Medien der Präsidialsektion im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung.

„Lern-Apps sind ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der Digitalisierung und der Innovationskompetenz an Österreichs Schulen sowie in der Bildungslandschaft generell. Mit dem „Gütesiegel Lern-Apps“ setzen wir erstmals ein Qualitätssicherungsverfahren für digitales Unterrichtsmaterial ein – und zwar indem wir die Apps in der Praxis durch Lehrerinnen und Lehrer mit Schülerinnen und Schülern testen und bewerten lassen. Es freut mich, dass wir in der nächsten Phase ab September 2022 nun auch Web-Apps zertifizieren können. Via www.lernapps.oead.at sind ab 1.9. Einreichungen möglich und diese können auch von Lehrenden, Schüler*innen sowie allen an Lern-Apps interessieren Personen empfohlen werden.“, erklärt Jakob Calice, Vorstand der Innovationsstiftung für Bildung.

Die ISB finanziert ausgehend vom Programmschwerpunkt "Schule lernt lernen" die erste Phase des „Gütesiegel Lern-Apps“ und hat in Kooperation mit dem BMBWF die OeAD GmbH mit der Entwicklung, Pilotierung und Durchführung des Zertifizierungsverfahrens beauftragt. Die operative Durchführung im OeAD liegt bei der Referenzstelle für Qualität in der Allgemein- und Berufsbildung (RQB). Die Verleihung des Gütesiegels an 25 Apps fand am 30. Mai 2022 im Rahmen einer eigens einberufenen Lern-Apps-Tagung in Wien statt, übergeben wurden diese von Martin Bauer, Gruppenleiter IT, Digitalisierung und Medien der Präsidialsektion im BMBWF, gemeinsam mit Teresa Torzicky, Geschäftsstellenkoordination der Innovationsstiftung für Bildung.

Folgende 25 Apps sind nach positiver Evaluation neue stolze Träger des „Gütesiegel Lern-Apps“:

Antolin Lesespiele 3/4. ANTON Englisch. ANTON Mathematik. App ins Holz. Binogi Geographie. Cyber Security Quiz. diggr+. ekidz.eu Englisch. ekidz.eu Englisch. eSquirrel Genial! Mathematik 3. eSquirrel Medias in Res! 3-4. Fliehen vor dem Holocaust. FLiP Entrepreneurship. FLiP Future Choices. GETHAIR. GTReasy+. mathe2go. mathe4alle. MatheArena. mBlock – Learn Coding. Phase6 Vokabeltrainer. Studyly. Theoriesteine to go. uugot.it sCOOLing. VERITAS easy. Yarrive – Kurs Führerscheinklasse AM.

Für das Zertifizierungsverfahren 2022/23 können ab 1.9. weitere Einreichungen von Bildungseinrichtungen und App-Entwickler*innen vorgenommen oder ganzjährig von Lehrenden, Schüler*innen sowie allen an Lern-Apps interessierten Personen empfohlen werden. Alle Informationen zum Verfahren, zur Möglichkeit der Einreichung bzw. Empfehlung sind unter www.lernapps.oead.at zu finden.

Das „Gütesiegel Lern-Apps“ im Detail

Ausgangspunkt für das Zertifizierungsverfahren ist der 8-Punkte-Plan des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF), der mit seinen konkreten Zielen die nächsten Entwicklungsschritte für eine flächendeckende Umsetzung des digital unterstützten Lehrens und Lernens und für eine breitflächige Implementierung innovativer Lehr- und Lernformate vorgibt. Die Innovationsstiftung für Bildung (ISB) hat – ausgehend vom Schwerpunkt "Schule lernt lernen" der Schule als lernende Organisation – in Kooperation mit dem BMBWF die OeAD GmbH – Agentur für Bildung und Internationalisierung mit der Entwicklung, Pilotierung und Durchführung des Zertifizierungsverfahrens beauftragt und finanziert diese erste Phase. Die operative Durchführung übernimmt im OeAD die Referenzstelle für Qualität in der Allgemein- und Berufsbildung (RQB), die unter anderem die Evaluator*innen sucht, sie schult und den dadurch entstehenden Evaluator*innen-Pool betreut. Konkret sieht das Zertifizierungsverfahren vor, dass jede App, die zum Verfahren zugelassen wird, von drei Evaluator*innen bewertet wird. Unterstützt wird das Lern-Apps Team des OeAD durch eine Gruppe von Expert*innen und Praktiker*innen aus den Bereichen Medienpädagogik, Lernen mit digitalen Bildungsmedien und Schule. Die Expertise dieses Sounding-Boards wird für das Zertifizierungsverfahren genutzt, indem die Mitglieder im regelmäßigen Austausch mit dem Lern-Apps Team stehen und sich zum Verfahren und dessen Weiterentwicklung austauschen sowie Rückmeldungen zu spezifischen Fragen geben.

Weitere Informationen: www.guetesiegel-lernapps.at und www.lernapps.oead.at

sowie www.innovationsstiftung-bildung.at

