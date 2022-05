Verlängerte Flohmarkt-Öffnungszeiten am Naschmarkt

Pilotprojekt bis Herbst auf Wunsch von Besucher*innen und Standler*innen

Wien (OTS) - Märktestadträtin Ulli Sima verlängert gemeinsam mit dem Marktamt und in enger Abstimmung mit Bezirksvorsteher Markus Rumelhart die Öffnungszeiten des Flohmarkts am Naschmarkt auf 15.00 Uhr. Mit dieser, in Form eines Pilotprojektes durchgeführten, Ausdehnung der Öffnungszeit um eine Stunde entspricht das Marktamt dem vielfachen Wunsch von Flohmarktstandler*innen.

„Wir kommen diesem Wunsch gerne nach und werden nach einer Testphase evaluieren, ob das Angebot angenommen wird und das mittlerweile erreichte ausgezeichnete Marktbild weiterhin erhalten bleibt“, so die für die Wiener Märkte zuständige Stadträtin Ulli Sima.

Bezirksvorsteher Markus Rumelhart ergänzt: „Ich sehe den Flohmarkt als eines der „Wahrzeichen“ Mariahilfs. Er liegt mir am Herzen. Daher freue ich mich über die Verlängerung der Marktzeiten, weil wir als Stadt und Bezirk zeigen, dass der Flohmarkt auch in Zukunft ein fixer Bestandteil am Naschmarkt bleiben wird.“

Amir Peyman, stellvertretender Gremialobmann für den allgemeinen Handel in der WK Wien zeigt sich erfreut: „Der Flohmarkt am Naschmarkt im Herzen Wiens ist einer der bekanntesten Flohmärkte Europas, ein Ort der Freude und Zusammenkunft, ein Ort gelebter Nachhaltigkeit, ein Ort an dem Menschen arbeiten um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, und eine Institution die es gilt zu hegen und zu pflegen! Um die Attraktivität und die bunte Vielfalt dieses beliebten Hot Spots zu erhalten, ist die Erhöhung der Marktzeit ein ganz wichtiger Schritt in die Zukunft.“

Das Pilotprojekt „Verlängerung der Öffnungszeiten“ beginnt bereits am 4. Juni. Im Herbst ist eine Evaluierung angedacht. Wenn das Angebot sowohl von den Standler*innen als auch von den Marktkund*innen angenommen wird und das mittlerweile erreichte ausgezeichnete Marktbild weiter erhalten bleibt, können die neuen Öffnungszeiten mit der nächsten Novellierung der Marktordnung gesetzlich beschlossen werden.

