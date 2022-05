Kärnten: Systemausfall verzögert Auszahlung der Grundversorgung

Termine in Klagenfurt und in den Bezirken müssen verschoben werden

Klagenfurt (OTS) - Die dieswöchigen Auszahlungstermine für die Grundversorgungsleistungen für privat untergebrachte Hilfs- und Schutzbedürftige in Kärnten müssen aufgrund des Systemausfalls in der Landesverwaltung vorerst abgesagt werden. Nach dem Hackerangriff auf die EDV des Landes, funktionieren einige jener Anwendungen, die für die Auszahlung nötig wären, noch nicht. Die Termine hätten diese Woche am Mittwoch in Klagenfurt und am Donnerstag in den Bezirken stattfinden sollen. Die abgesagten Auszahlungstermine werden sobald das System wieder in Betrieb geht stattfinden.

