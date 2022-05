11 neue Liegenschaften: WINEGG baut Marktposition auf Mallorca weiter aus

Wien (OTS) - Der Projektentwickler WINEGG baut aktuell im Zuge der internationalen Expansion seine Marktposition auf der spanischen Insel Mallorca weiter aus. Im vergangenen Jahr wurden 11 neue Liegenschaften angekauft. Das Gesamt-Ankaufsvolumen beträgt dabei rund 31 Mio. Euro und die dafür geplanten Investitionskosten rund 35 Mio. Euro.

Traumhafte Strände, malerische Orte und wunderschöne Naturlandschaften zieren das Bild der spanischen Insel Mallorca. Die stabile und positive Entwicklung auf dem Immobilienmarkt, sowie die gute Infrastruktur sprechen für eine Investition auf der Baleareninsel.

Das Immobilienunternehmen WINEGG investiert bereits seit 2017 in hochwertigen Lebensraum auf Mallorca. Nun verstärkt der Projektentwickler sein internationales Immobilienportfolio: WINEGG erwarb im vergangenen Jahr insgesamt 11 neue Liegenschaften mit einem Ankaufsvolumen von rund 31 Mio. Euro, die weiteren Investitionskosten betragen rund 35 Mio. Euro.

„Bedingt durch die ausgezeichnete Lebensqualität ist Mallorca für einen Haupt- oder Nebenwohnsitz sehr attraktiv und wir erwarten, dass diese Entwicklung auch in den kommenden Jahren so bleibt“, so Christian Winkler, Gründer und Geschäftsführer der WINEGG Realitäten. Er ergänzt: „Wir freuen uns daher auf der beliebten Baleareninsel exklusive Lebensraum um bleibende Werte für Generationen zu schaffen“

Die erworbenen Liegenschaften befinden sich unter anderem in idyllischen Orten wie Camp de Mar, Sant Elm, Port d`Antratx, Palma, Santa Ponca und Costa d´en Blanes. WINEGG realisiert hier sowohl hochwertige Apartments als auch luxuriöse Villen im High-End Bereich.

Aktuelles Projekt in Palma bereits fertiggestellt

WINEGG entwickelte aktuell bereits ein Wohnprojekt in der Hauptstadt Palma. Die 19 Apartments mit Wohnflächen von 45 – 126 Quadratmeter befinden sich in der Altstadt und wurden kürzlich an die neuen Eigentümer übergeben. Das Wohnhaus verfügt über eine atemberaubende Dachterrasse mit Pool-Lounge und einem herrlichen Blick auf das Tramuntana-Gebirge.

Aktuell sind noch fünf exklusive Apartments provisionsfrei verfügbar. Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.winegg.at/projekt/palma-mallorca/

Über WINEGG

Seit über 20 Jahren ist die WINEGG als Investor, Projektentwickler, Bauträger und Makler tätig. Das Kerngeschäft ist sowohl das Zinshaus, als auch das Bauträgergeschäft im Neubau. Aktuell expandiert WINEGG im internationalen Immobilienmarkt und baut das vielfältige Immobilienportfolio weiter aus. Die Immobilien der WINEGG bestechen dabei durch eine hervorragende Mikrolage, eine hochwertige Ausführung und eine nachhaltige Konzeptionierung.

