Pressebrunch Wiener Elektrotage

Wien (OTS) - Die Elektromobilität wird zusehends Alltag: KundInnen können aus einem stetig wachsenden Modellportfolio an E-Fahrzeugen und aus einer Vielzahl an innovativen Ladelösungen wählen. Die Wiener Elektro Tage am Rathausplatz geben zu diesen Themen einen einzigartigen Überblick gepaart mit Information zu einem nachhaltigen, bewussten Lifestyle und Top-Unterhaltung für die ganze Familie.

Geballte Innovation und Information finden damit übersichtlich an einer Location – dem prestigeträchtigen Wiener Rathausplatz – statt. Auf der Hauptbühne am Wiener Rathausplatz sprechen zudem hochkarätige Gäste aus Industrie, Politik und Wirtschaft über ihren Zugang zu den Themen Nachhaltigkeit und Mobilität.

Wir laden Sie herzlich ein, vor dem offiziellen Beginn der Veranstaltung einen exklusiven Einblick zu erhalten und an der feierlichen Eröffnung teilzunehmen.

Mittwoch, 15. Juni 2022, 9.30h

Rathausplatz Wien

Ablauf:

9.30h Eintreffen

9.50h Eröffnung der Wiener Elektrotage durch Finanzstadtrat Peter Hanke und für den Veranstalter Porsche Media & Creative Andreas Martin

10.00h – 11.00h Fotos, Interviews und Besichtigung der Ausstellungsfläche

ab 11.00h Erster Programmpunkt: „Line Up der Marken“ und Öffnung des Platzes für BesucherInnen

Wir bitten um Zu- oder Absage bis 1. Juni 2022 mittels Link: https://forms.office.com/r/70s5mv64rR

Für Ihr leibliches Wohl ist bei den teilnehmenden Food Trucks gesorgt

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Datum: 15.06.2022, 09:30 - 11:00 Uhr

Ort: Rathausplatz Wien

1010 Wien, Österreich

