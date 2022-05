Holzleitner: Frauen stärker von verbaler Gewalt betroffen

SPÖ-Frauen unterstützen Forderung der Gewerkschaft nach weniger Druck in der Arbeitswelt durch kürzere Arbeitszeiten und höhere Löhne

Wien (OTS/SK) - „Frauen sind stärker von verbaler Gewalt am Arbeitsplatz betroffen. Da gibt es Handlungsbedarf!“, so SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner in Reaktion auf eine IFES-Befragung zu Gewalt und Aggression am Arbeitsplatz im Auftrag der GPA. Demnach gaben 60 Prozent der Befragten an, dass Arbeitsdruck und Personalmangel als Konfliktverstärker wirken. Am ausgeprägtesten ist diese Tendenz im Bereich Gesundheit, Pflege, Soziales sowie im Handel (70%). „Wichtig ist es, sich bei Gewalt am Arbeitsplatz an Betriebsrät*innen zu wenden. Jede und jeder hat das Recht auf eine sichere Arbeitsumgebung“, so Holzleitner. ****

„Der Druck ist in den letzten Jahren und besonders in der Pandemie enorm gestiegen. Da müssen wir gegensteuern“, so Holzleitner. Die SPÖ-Frauen unterstützen die Forderung der Gewerkschaft nach kürzeren Arbeitszeiten und höheren Löhnen in frauendominierten Branchen. Speziell im Gesundheits- und Pflegebereich muss die öffentliche Hand mehr Mittel und Ressourcen für mehr Personal bereitstellen.

„Die SPÖ fordert seit langem die 4-Tage Woche. Das wäre eine große Erleichterung und eine riesen Chance, die Arbeitsteilung zwischen Frauen und Männern gerecht zu gestalten“, so Holzleitner. (Schluss) up

