Theater, Kabarett, Lesungen, Buchpräsentationen und mehr

Von „Brauchen wir eine Landesidentität?“ bis „Hänsel und Gretel“

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Mittwoch, 1. Juni, lädt die NÖ Landesbibliothek in St. Pölten ab 17 Uhr zur Podiumsdiskussion „Brauchen wir eine Landesidentität?": Nach einer Begrüßung durch Landesrat Ludwig Schleritzko diskutieren dabei unter der Moderation von Reinhard Linke der Verfassungs- und Verwaltungsjurist Peter Bußjäger und der Journalist Gerhard Hofer. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02742/9005-12835 und e-mail post.k2veranstaltungen @ noel.gv.at.

Ebenfalls am Mittwoch, 1. Juni, feiert ab 18 Uhr im TAM, dem Theater an der Mauer in Waidhofen an der Thaya, „Die Rückkehr des tapferen Schneiderleins“ von Christine Polacek-Eisner, die neueste Produktion der hauseigenen Kindertheaterwerkstatt, Premiere (Spielleitung:

Christine Polacek-Eisner). Wiederholt wird die Aktualisierung des alten Märchenthemas am 2. und 3. Juni jeweils ab 18 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim TAM unter 02842/529 55, e-mail theater @ tam.at und www.tam.at.

Am Mittwoch, 1. Juni, setzt auch das Lastkrafttheater die Tournee seiner diesjährigen Produktion „Des is afoch so - Ein sagenhafter Jux“ von Peter Pausz (Regie: Nicole Fendesack) ab 19.30 Uhr am Hauptplatz von Horn fort. Weitere Termine gibt es am Donnerstag, 2. Juni, ab 19 Uhr im Emmelpark von Kaltenleutgeben, am Freitag, 3. Juni, ab 19.30 Uhr vor dem Volksheim in Herzogenburg und am Dienstag, 7. Juni, ab 19.30 Uhr vor dem Gemeindeamt Droß. Nähere Informationen beim Lastkrafttheater unter 0699/11127543 und 0676/6947625, e-mail info @ lastkrafttheater.com und www.lastkrafttheater.com.

Im Rahmen des Mistelbacher „LiteraTourFrühlings“ ist am Donnerstag, 2. Juni, Judith W. Taschler mit ihrem Buch „Über Carl reden wir morgen“ im MAMUZ Museum Mistelbach zu Gast. Beginn der Lesung ist um 19.30 Uhr, nähere Informationen und Karten bei der Stadtbibliothek Mistelbach unter 02572/2515-6310 und www.mistelbach.noebib.at.

Im Cinema Paradiso Baden geht am Donnerstag, 2. Juni, ab 19.30 Uhr die nächste Ausgabe „Tagebuch Slam“ über die Bühne. Nähere Informationen und Karten unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

Im Wald4tler Hoftheater in Pürbach gastiert am Freitag, 3. Juni, ab 20.15 Uhr Stefano Bernardin mit seiner „Hamlet – One Man Show“ nach William Shakespeare (Regie: Hubsi Kramar). Nähere Informationen und Karten beim Wald4tler Hoftheater Pürbach unter 02853/78469, e-mail office @ hoftheater.at und www.hoftheater.at.

„Erlesene Stimmen“ erklingen am Freitag, 3. Juni, im Theater am Steg in Baden, wo um 19 Uhr ein Literatur-Kaffeehaus mit Peter Marius Huemer, Martin Andersson, Ludwig R. Fleischer, Simon Konttas, Gregor Schima und Dietmar Koschier seine Pforten öffnet; musikalische Begleitung: Martin Rauhofer. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen bei der Kulturabteilung der Stadtgemeinde Baden unter 02252/86800-522 und e-mail cornelia.znoy @ baden.gv.at.

Mit „Vom Waldbauern zum Fabriksarbeiter“ hat Hannes Katzer ein Stück österreichischer Industriegeschichte über die Wirtschaft und Sommerfrische in Waldegg und Umgebung sowie die Fabrik Georg Zugmayer & Söhne in Buchform gebracht und mit noch nie veröffentlichten Privatfotos illustriert. Die Buchpräsentation erfolgt am Freitag, 3. Juni, ab 19 Uhr im Festsaal der Volksschule Waldegg; nähere Informationen beim Kral Verlag unter 02672/82236 und www.kral-verlag.at.

Gleich zwei Mal ist Martina Schwarzmann am Freitag, 3. Juni, im VAZ St. Pölten zu sehen: Ihr neues Bühnenprogramm „genau Richtig!" ist ab 17 und 20 Uhr angesetzt. Nähere Informationen und Karten beim VAZ unter 02742/71400, e-mail ticket @ vaz.at und www.vaz.at.

Bei den Sommerspielen Schloss Sitzenberg feiert am Freitag, 3. Juni, ab 19 Uhr Hugo von Hofmannsthals Lustspiel „Der Unbestechliche“ in der Regie von Intendant Martin Gesslbauer Premiere. Gespielt wird bis 26. Juni, jeweils Freitag und Samstag ab 19.30 Uhr sowie Sonntag und am Feiertag, Donnerstag, 16. Juni, ab 17.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 0664/9490803, e-mail karten @ schloss-sitzenberg.at und www.schloss-sitzenberg.at.

Eine weitere Premiere gibt es am Freitag, 3. Juni, ab 20 Uhr im Steinbruch Winzendorf, wo der Musicalsommer Winzendorf heuer „Romeo & Julia“ als Musical von Benedikt Karasek und Günther Fiala nach William Shakespeare präsentiert (Regie: Jethro Compton). Gespielt wird bis 26. Juni, jeweils Donnerstag ab 18 Uhr, Freitag und Samstag ab 20 Uhr sowie Sonntag ab 15.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Musicalsommer Winzendorf unter 0660/8572052, e-mail office @ musicalsommer-winzendorf.at und www.musicalsommer-winzendorf.at.

Am Samstag, 4. Mai, wirft Christoph Krutzler in der Bühne im Hof in St. Pölten den „Literatur-Wurlitzer“ an und liest sich ab 19.30 Uhr auf Zuruf szenisch durch alles, was es an Literatur gibt. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

Ebenfalls am Samstag, 4. Juni, lädt das Nitsch Museum Mistelbach ab 18 Uhr unter dem Titel „Making of 6-day-play“ zu einer Podiumsdiskussion über die Entstehung des Sechs-Tage-Spiels mit Katharina Biber, Andrea Cusumano, Frank Gassner, Leonhard Kopp, Hanno Millesi, Paul Renner, Katrin Sturm und Judith Weissenböck. Der Eintritt ist frei; Anmeldungen unter e-mail anmeldung @ nitschmuseum.at. Nähere Informationen unter 02572/20719, e-mail info @ nitschmuseum.at und www.nitschmuseum.at.

Schließlich spielt das MÖP Figurentheater in der Reihe „MiMiS Sonntag“ am Sonntag, 5. Juni, ab 15 Uhr im Stadtsaal Mistelbach für Kinder ab vier Jahren das Märchen „Hänsel und Gretel“ als Papiertheater. Nähere Informationen und Karten unter 02572/2515-4300, e-mail puppentheatertage @ mistelbach.at und www.puppentheatertage.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse