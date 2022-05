Radamés trifft Siegfried auf eine Grillerei

3 Weltstars der Oper grillen auf & präsentieren das Klassik-Highlight „Götterklang trifft Donaugold“

Tulln (OTS) - Andreas Schager und Lidia Baich bringen Startenor Piotr Beczala zum Klassik Open-Air auf die Donaubühne Tulln. Die drei Weltstars der Oper stellten jetzt das einzigartige Programm der Klassik-Gala des Jahres Götterklang trifft Donaugold auf der Garten Tulln vor – und bewiesen sich dabei als wahre Grillmeister.

Nach der erfolgreichen Premiere 2021 findet Götterklang trifft Donaugold am 25. August 2022 eine Fortsetzung. Die Weltstars der Klassik, Piotr Beczala, Andreas Schager und Lidia Baich werden für das Klassik-Highlight ein ganz besonderes Programm auf die Donaubühne Tulln bringen. Dieses Programm stellten die Stars höchstpersönlich am 30. Mai auf der Garten Tulln vor – Andreas Schager musste sich leider aufgrund von Krankheit entschuldigen – und zeigten in Anwesenheit von Landesrat Martin Eichtinger dazu noch, dass sie nicht nur auf den Bühnen der Welt zuhause sind, sondern auch hinter dem Grill wahre Meister sind.

Vorfreude pur: ein faszinierendes Programm für Klassik-Fans

Auch wenn die Grillkünste hoch im Kurs standen – das wahre Highlight war die Vorstellung des einzigartigen Programms von Götterklang trifft Donaugold. Mit einem Programm, das alle Opern- und Operettenfans vom ersten Augenblick an verzaubern wird. Die drei Stars Piotr Beczala, Andreas Schager und Lidia Baich werden mit den berühmtesten Arien der Welt ihr Publikum faszinieren. Wie unter anderem „Celeste Aida“ und „O patria mia" von Giuseppe Verdi, „E lucevan le stelle" von Giacomo Puccini und „Brünnhilde, heilige Braut" sowie „Gebet des Rienzi“ von Richard Wagner. Was wäre aber dieser Treffpunkt der großen italienischen Musik mit der deutschen Klassik ohne die beliebtesten Operettenmelodien von „Dein ist mein ganzes Herz“ aus dem Land des Lächelns bis hin zu „Wien, Wien nur du allein“. Und natürlich wird auch „Nessun dorma“ aus Turandot nicht fehlen.

„Unser Konzert Götterklang trifft Donaugold im Jahr 2022 auf der Donaubühne Tulln wird etwas ganz Besonderes. Ich freue mich sehr auf Piotr Beczala, den zurzeit führenden Tenor im italienischen Fach. Als Gastgeber werden meine Frau Lidia und ich gemeinsam mit Piotr ein einzigartiges Programm auf die Bühne stellen, in dem große italienische Klänge auf deutsche Musik treffen wird, zum Schluss darf natürlich auch die Operette nicht fehlen“, so Andreas Schager.

Radamés trifft Siegfried

Bei den Festspielen in Salzburg wird Piotr Beczala in diesem Jahr den Radamés in Giuseppi Verdis AIDA geben, während Andreas Schager den Siegfried in Wagners Götterdämmerung in Bayreuth seine Stimme und Bühnenpräsenz leihen wird. „Radamés trifft Siegfried und gemeinsam geben wir unserem Publikum unser ganzes Herz“, fassen die beiden Stars mit sichtlich großer Vorfreude die Programm-Highlights zusammen. „Ich freue mich ganz besonders, gemeinsam mit Lidia Baich und Andreas Schager ein spannendes Programm auf der einzigartigen Donaubühne in Tulln gestalten zu können“, so Piotr Beczala zum Konzert am 25. August 2022 in Tulln. Auch Lidia Baich freut sich sehr auf einen unvergleichlichen Abend: „Die Vorfreude ist groß, im neuen Jahr wieder auf diese einzigartige Bühne zurückzukehren! Auf unser Publikum wartet ein maßgeschneidertes Programm, das zu einer musikalischen Reise einlädt. Ich freue mich, gemeinsam mit den zwei Top-Tenören Andreas Schager und Piotr Bezcala gemeinsam auf der Bühne zu stehen.“ Und direkt an alle Klassik-Fans gerichtet: „Freuen Sie sich auf ein brillantes musikalisches Spektrum!“, so Lidia Baich.

Ein Höhepunkt des Kulturjahres für Tulln und ganz Niederösterreich

Landesrat Martin Eichtinger zeigte sich bei der Programmpräsentation und im Smalltalk mit den Opernstars begeistert: „Götterklang trifft Donaugold ist definitiv eines der Highlights des Kulturlandes Niederösterreich. Nach der gelungenen Premiere im letzten Jahr können sich alle Klassik-Liebhaber sicher sein, dass uns auch heuer wieder ein unvergesslicher Abend in faszinierender Atmosphäre in den Bann ziehen wird“. Der Veranstalter von Götterklang trifft Donaugold, Wolfgang Übl von der Cayenne Marketingberatung: „Hier passt einfach alles zusammen: Ein engagiertes, kulturbegeistertes Umfeld, eine Top-Location und Künstler, die voller Leidenschaft für unser gemeinsames Projekt leben, um dem Publikum einen unvergesslichen Klassik-Abend zu bieten, da heißt es, schnell Karten sichern.“

Der gelungene Auftakt mit der gemeinsamen, vergnüglichen Grillerei auf der Garten Tulln hat jedenfalls schon gezeigt, dass Götterklang trifft Donaugold für die Klassikstars Baich, Schager und Bezcala ein echtes Herzens-Projekt ist.

Die Künstler

Piotr Beczala

Von Publikum und Kritikern gleichermaßen gefeiert, ist Piotr Beczala einer der gefragtesten Tenöre unserer Zeit und regelmäßiger Gast an den bedeutendsten Opernhäusern der Welt. Seit seinem Debüt als Duca 2006 ist Piotr Beczala regelmäßiger Gast an der Metropolitan Opera. Auch an den Staatsopern in München und Wien sowie der Mailänder Scala ist der Tenor regelmäßig zu erleben. 2016 gab er an der Seite von Anna Netrebko sein Debüt als Lohengrin an der Semperoper Dresden unter der musikalischen Leitung von Christian Thielemann.

Andreas Schager

Andreas Schager gilt als der führende Heldentenor unserer Zeit. Internationale Engagements führen ihn regelmäßig an die bedeutendsten Opernhäuser dieser Welt, wie die Metropolitan Oper in New York, die Mailänder Scala und die Opera Bastille in Frankreich. Die Wiener und Berliner Staatsoper, an der er zudem Ensemble Mitglied ist, beauftragen ihn regelmäßig mit Engagements, wie auch die Bayreuther Festspiele. 2019 wurde Schager in Moskau zum besten internationalen Sänger mit dem Opernpreis „Casta Diva“ ausgezeichnet.

Lidia Baich

Lidia Baich gilt als eine der vielseitigsten Geigensolistinnen der Gegenwart. Die in St. Petersburg geborene Österreicherin erhielt im Alter von vier Jahren ihren ersten Geigenunterricht und studierte anschließend in Wien. Mit acht Jahren gewann sie ihren ersten internationalen Wettbewerb, mit sechzehn Jahren folgte der Sieg beim Grand Prix d’Eurovision und die Auszeichnung „Europäischer Musiker des Jahres“. Lidia Baich tritt sowohl mit Orchester, als auch mit Rezitalen in den bedeutendsten Konzertsälen auf und gastierte bei zahlreichen internationalen Festivals, wie den Wiener Festwochen, den Salzburger Festspielen sowie bei den Festivals in Jerusalem und Dubrovnik. Sie spielt auf einer Violine von Jean-Baptiste Vuillaume aus dem Jahr 1860.

Der Dirigent

Michael Güttler ist weltweit im sinfonischen und musiktheatralischen Repertoire erfolgreich tätig. Von 1998 bis 2002 war er der jüngste Chefdirigent Österreichs am Stadttheater Klagenfurt. Weitere Chefdirigentenpositionen hatte er am Opernhaus in Ekaterinburg (Russland) und der Finnischen Nationaloper Helsinki (bis 2017) inne. Eine langjährige Zusammenarbeit verbindet ihn mit der Wiener Staatsoper, wo er seit der Saison 2010 ein äußerst umfangreiches Repertoire dirigieren konnte: „Rigoletto", „Barbiere di Siviglia", „Cenerentola“, „Ariadne auf Naxos“, „Nabucco“, „Werther“, „Onegin“, „Boris Godunov“, und „Chovanshtshina“. Einen Sensationserfolg hatte er dort im Januar 2020, als er sehr kurzfristig mit „Lohengrin“ einsprang. Außerdem leitete er 2019 das erste Schweizgastspiel der Wiener Staatsoper mit einem von Presse und Publikum umjubelten „Don Giovanni“ in Genf.

Das Orchester

Die Nibelungenphilharmonie Österreich hat sich aus dem Festival „Klangschmiede Ybbsitz“ entwickelt und setzt sich aus Spitzenmusikerinnen und Spitzenmusiker führender österreichischer Orchester zusammen. Konzertmeister ist Josef Fuchsluger, Primgeiger beim Brucknerorchester Linz.

Die Location

Ein würdiger Rahmen für eine faszinierende Klassik-Nacht: Das Gelände der Donaubühne Tulln liegt direkt an der Donau, auf der Donaulände zwischen der alten Eisenbahnbrücke und dem Nibelungenplatz und ist immer wieder Fixpunkt als Open Air-Bühne für internationale und nationale Stars. Neben dem Rhein sind die Wachau und die Donau bis nach Ungarn ein wesentlicher Bestandteil des Nibelungenlieds. Auf Basis dieses Heldenepos entstand der Opernzyklus „Der Ring des Nibelungen“ von Richard Wagner. Nicht nur das einzigartige Ambiente, sondern auch der geschichtliche Hintergrund der Donaubühne Tulln vervollständigt den perfekten Rahmen für das Klassik Open Air Götterklang trifft Donaugold.



Tickets und Service

Karten erhalten Sie auf Ö-Ticket und direkt bei der Donaubühne Tulln sowie bei allen Raiffeisenbanken in Niederösterreich, Wien und Burgenland. Unser Tipp für ein ganz besonderes, exklusives Geschenk für alle Klassik-Liebhaber.

https://www.ots.at/redirect/oeticket10

Infos

goetterklangtrifftdonaugold.at

Veranstalter

Cayenne Marketingberatung GmbH

Heiligenstädter Straße 31/ Stiege 2, 6. Stock, Top 1, 1190 Wien

www.cayenne.at

Rückfragen & Kontakt:

Cayenne Marketingberatung GmbH

Wolfgang Übl

w.uebl @ cayenne.at

t: 01/524 51 44-41