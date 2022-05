Pressegespräch: Die gemeinsame Förderinitiative von Michael Tojner, der B&C Privatstiftung und der WU Wien wird zu „eXplore!"

Wien (OTS) - Univ.Prof. Dr. Jesús Crespo Cuaresma stellt erste Ergebnisse aus der Initiative zu den globalen Auswirkungen von Migrationsströmen und den Effekten auf den Wirtschaftsstandort Österreich vor dem Hintergrund des Ukraine-Russland-Kriegs vor.

Wir freuen uns, Sie zu unserer ersten Medienveranstaltung im Rahmen der an Österreichs Universitäten gerichteten Initiative „eXplore! – Neues unternehmen für Österreichs Wirtschaft“, am 2. Juni um 11:00 Uhr, im APA-Pressezentrum einzuladen. Die im Jänner 2021 gegründete, an Universitäten gerichtete Förderinitiative unterstützt mit 11 Mio. Euro über einen Zeitraum von zehn Jahren die österreichische Wissenschaft und wird in Zukunft unter dem Namen „eXplore! – Neues unternehmen für Österreichs Wissenschaft“ auftreten. Das Pressegespräch wird sich neben der offiziellen Vorstellung der eXplore!-Initiative durch ihre Founder Prof. DDr. Michael Tojner und Dr. Wolfgang Hofer von der B&C Privatstiftung sowie dem Vizerektor der Wirtschaftsuniversität Wien, Univ.Prof. Harald Badinger, thematisch rund um erste wissenschaftliche Ergebnisse von Univ.Prof. Dr. Jesús Crespo Cuaresma zu globalen Migrationsströmen und den Effekten auf den Wirtschaftsstandort Österreich drehen. Diskutiert wird die Sicht der Wissenschaft und die Auswirkungen auf die Wirtschaft.

Univ.Prof. Harald Badinger

Vizerektor für Finanzen und Universitätsentwicklung, WU Wien

Univ.Prof. Dr. Jesús Crespo Cuaresma

Professor für Makroökonomie, WU Wien

Dr. Wolfgang Hofer

Vorstand der B&C Privatstiftung

Aufsichtsratsvorsitzender der B&C Industrieholding

Foundingpartner eXplore!-Initiative

Prof. DDr. Michael Tojner

Unternehmer und Mehrheitseigentümer der VARTA AG, Montana Aerospace AG und Aluflexpack AG

Foundingpartner eXplore!-Initiative

Über eXplore!

Bei der eXplore! Initiative handelt es sich um die im Jänner 2021 von der B&C Stiftung und Michael Tojner gegründete Förderinitiative. eXplore! hat es sich zum Ziel gesetzt, die Erkenntnisse der Forschung und ihre Chancen besser zu nutzen, den Forscher- mit dem Unternehmergeist näher zusammenzubringen und so die wissenschaftliche Theorie mit der wirtschaftlichen Praxis stärker zu verbinden.

Im Rahmen dieser Initiative werden daher Forschungsprojekte in den Bereichen Entrepreneurship, Innovation und Wirtschaftsstandort mit insgesamt EUR 11 Mio. über einen Zeitraum von zehn Jahren gefördert. eXplore! stellt damit eine der größten privaten Förderinitiativen im österreichischen Hochschulsektor dar.

Die erste Kooperation wurde mit der Wirtschaftsuniversität (WU) Wien umgesetzt. 16 Wissenschafter:innen an vier Instituten forschen u.a. zur Relevanz von digitalen Technologien für die Industrie (IndustrialTech), an Faktoren für die erfolgreiche Expansion und Internationalisierung von Unternehmen sowie zur Rolle von Headquartern für den Wirtschaftsstandort Österreich. Zusätzlich werden entsprechende Lehrveranstaltungsformate entwickelt und eine Business Case Challenge durchgeführt, welche jährlich die unternehmerische Umsetzung einer Idee spielerisch und praxisnah vermittelt.

eXplore! wurde als unabhängige Plattform gegründet und steht weiteren Partner:innen bzw. Akteur:innen aus Wissenschaft und Wirtschaft offen. Dies betrifft sowohl die Initiative selbst als auch die unter eXplore! laufenden Projekte, die in Kooperation mit verschiedensten Industrieunternehmen bereits umgesetzt werden. Mit der Förderung des Entrepreneurship Center Network (ECN) unterstützt eXplore! zudem eine bessere Vernetzung des heimischen Hochschulsektors im Bereich der Ausgründungen.

Datum: 02.06.2022, 11:00 - 12:30 Uhr

Ort: APA - Austria Presse Agentur

Laimgrubengasse 10, 1060 Wien, Österreich

Url: https://dev.explore.university/

