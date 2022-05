„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich“ mit Stefanie Werger und Ferdinand Habsburg am 31. Mai in ORF 1

Anschließend eine neue Folge „Science Busters“ und Wiedersehen mit „Gute Nacht Österreich“

Wien (OTS) - Abschied meets Comeback in der 540. Ausgabe von „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 31. Mai 2022, ab 22.00 Uhr in ORF 1. Während Dave in seiner neuen Rolle als „Willkommen Österreich“-Reporter ein Comeback feiert, ist Austropop-Legende Stefanie Werger anlässlich ihrer Abschiedstournee zu Gast. Außerdem spricht Motorsport-Nachwuchstalent Ferdinand Habsburg über riskante Überholmanöver. Maschek fahren wie immer gut mit ihren Synchro-Skills und wenn es heißt „Langsam werd i miad“, setzen Russkaja zum musikalischen Sendungsfinale an. Um 23.00 Uhr geht „DIE.NACHT“ mit einer neuen Folge „Science Busters“ weiter: Diese Woche heißt es bei Martin Puntigam, Martin Moder und Florian Freistetter an der Uni Graz „Halt die Luft an“. Anschließend gibt es um 23.40 Uhr ein Dacapo mit „Gute Nacht Österreich“.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Stefanie Werger, die Grande Dame mit der großen Stimme, spricht über ihre Karriere, die Abschiedstournee und zahlreiche Hits, die heute fast schon zur österreichischen DNA gehören. Auch Stermann und Grissemann zollen ihren Respekt in einem Talk über die Ups and Downs des Showbusiness, bis schließlich feststeht: Steffi Werger ist und bleibt „Stoak wie a Felsen“.

Österreichische DNA fließt auch durch die blaublütigen Venen des Ferdinand Zvonimir Maria Balthus Keith Michael Otto Antal Bahnam Leonhard Habsburg-Lothringen. Der ORF-Motorsportexperte zählt zu den großen Nachwuchstalenten des Rennsports und fuhr schon 2017 beim inzwischen legendären Macao-Grand-Prix der Formel 3 trotz Verlust eines Rads noch als Vierter über die Ziellinie. Alles über seinen Zugang zum Motorsport und wie die Familie zu seiner Berufswahl steht, verrät der Rennfahrer im Talk mit Stermann und Grissemann.

Neue Folgen: „Science Busters – Halt die Luft an“ um 23.00 Uhr

Luftanhalten ist ein beliebter Zeitvertreib in der Kindheit. Die Luft um die Erde wollen wir zwar nicht anhalten, aber ihre Erwärmung schon. MC Martin Puntigam, Martin Moder (Molekularbiologie) und Florian Freistetter (Astronomie) atmen tief durch und beantworten:

Wie blond war das Proterozoikum und war das schon ein Blondinenwitz? Außerdem: Sind Nasennebenhöhlenentzündungen schuld an der Klimakrise?

Für Fans des Wissenschaftskabaretts gibt es viele weitere Folgen der „Science Busters“ auch auf Flimmit (https://flimmit.at).

