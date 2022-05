Österreichisches Investment-Start-up Froots sichert sich Kapitalerhöhung in Millionenhöhe

Wien (OTS) - Ein Pionierprojekt, das wächst und gedeiht: Das heimische Start-Up Froots, das sich auf Wertanlage und Vermögensaufbau spezialisiert hat, kann einen Meilenstein für sich verzeichnen. Das Unternehmen rund um die Gründer David Mayer-Heinisch und Dirk van Wassenaer sichert sich eine Kapitalerhöhung von 2,5 Millionen um die Expansion weiter voranzutreiben und kommt dem Ziel, das Sparen zu revolutionieren, einen Schritt näher.

Namhafte Investoren

Zum Startkapital von rund 1 Million Euro, zu dessen Bestandsinvestoren auch Andreas Treichl (ehemaliger CEO Erste Group) zählen, gesellen sich große Namen, die das visionäre Projekt mit ihrer Expertise und Investments in der Höhe von gesamt 2,5 Millionen Euro unterstützen. Georg Kapsch (CEO Kapsch Group, ehemaliger Präsident der Industriellenvereinigung), Gina Goess (ehemalige CEO Credit Suisse, s.A. Zweigniederlassung Österreich), Adam Lessing (Head of CEE LGT Bank und ehemaliger Head Austria and Eastern Europe der Fidelity International) und Kiril Klaturov (Gründer von Revetas Capital) sind ebenso an Board wie die FinTech-Granden Alan Morgan, auch bekannt als „Godfather of FinTech“ und Greyhound Capital, einer zu den renommiertesten VC Fonds zählt.



„Froots gibt jedem einen smarten Zugang zum Kapitalmarkt. Um das zu ermöglichen, konnten einige der führenden FinTech-Investoren und erfolgreichsten Unternehmer und Banker des Landes als Investoren gewonnen werden!“

Dirk van Wassenaer, Gründer Froots

Solides Wachstum

Das Konzept hinter Froots (eine Ableitung der Wörter financial roots) ist ebenso so simple wie revolutionär. Die Leistungen einer Privatbank werden auch Anlegern mit geringerem Investment zugänglich gemacht. Abgestimmt auf Risiko und Laufzeit, werden monatliche Beträge ab 150 Euro individualisiert in professionell gemanagte ETF-Portfolios investiert. Seit der Gründung kann das Unternehmen (Froots ist eine Marke der Lifetree Asset Management GmbH mit Sitz in Wien, Österreich) auf einen schnell wachsenden Kundenstamm

verweisen und verwaltet Assets im Wert von mehreren Millionen. Das schnelle Wachstum führt Mayer-Heinisch unter anderem auf die herausragende Performance der Portfolios zurück. Selbst ob der unsicheren Zeiten, verzeichnen gerade risikoarme Portfolios ein Plus.

