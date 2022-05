Update Hackerangriff Kärnten: E-Mails funktionieren zum größten Teil wieder

Bald auch wieder Passausstellungen möglich – BHs holen Termine an Nachmittagen, außerhalb der Parteienverkehrszeiten nach – Sachverhaltsdarstellung an Staatsanwaltschaft

Klagenfurt (OTS/LPD) - Etwas schneller als geplant, funktioniert nach dem Hackerangriff wieder der größte Teil der E-Mail-Accounts in der Kärntner Landesverwaltung. Das konnte heute, Montag, Gerd Kurath, der Leiter des Landespressedienstes, in einer Presseinformation mitteilen. Priorisiert wiederhergestellt wurden von den Fachleuten auch die Bundesapplikationen. Dadurch sollen in den Bezirkshauptmannschaften so schnell wie möglich wieder Passausstellung möglich sein – der genaue Zeitpunkt wird vom Land Kärnten und den Behörden noch bekanntgegeben. Die Bezirkshauptmannschaften werden laut Kurath aktiv auf alle Menschen zugehen, die seit dem Hackerangriff Termine nicht wahrnehmen konnten. Diese Termine werden auch an den Nachmittagen, außerhalb der Parteienverkehrszeiten nachgeholt. Wie Kurath weiters mitteilte, ging eine Sachverhaltsdarstellung über den Hackerangriff an die Staatsanwaltschaft.

Zur vollständigen Wiederherstellung des Computersystems wird jedenfalls weiter auf Hochtouren gearbeitet, wobei alle Anwendungen Vorrang haben, die Bürgerinnen und Bürger direkt betreffen. Kurath verwies nochmal auf die drei Säulen, nach denen man dabei vorgeht: Die Wiederherstellung des Systems. Die gleichzeitige Verstärkung der Sicherheit – sie war bisher schon am Stand der Technik. Die polizeilichen Ermittlungen. Der Leiter des Landespressedienstes teilte auch mit, dass keine Daten verloren gegangen sind. Es wurde zwar ein geringer Teil an Daten verschlüsselt, diese Daten konnten aber über das Backupsystem des Landes wiederhergestellt werden.

Aus Sicherheitsgründen offline ist derzeit auch noch die Landeshomepage ktn.gv.at. „Wir wollen die Seite so rasch wie möglich wieder online kriegen, geben dabei aber dem Sicherheitsaspekt Vorzug“, so Kurath. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landesdienst können aber wieder auf das Intranet zugreifen, wo für sie eine eigene Informationsseite zu allen Maßnahmen rund um den Hackerangriff eingerichtet wurde.

(Schluss)



Rückfragen & Kontakt:

Amt der Kärntner Landesregierung, Landespressedienst

050 536-10201

www.ktn.gv.at