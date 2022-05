„Lebe deine Liebe!“ – Stadt Wien präsentierte Kampagne für Regenbogenmonat

Vizebürgermeister Wiederkehr, Gemeinderätin Berger-Krotsch und WASt-Leiter Wilhelm gaben Ausblick auf Initiativen im Regenbogenmonat

Wien (OTS) - Die Stadt Wien setzt im Regenbogenmonat einen klaren Fokus auf LGBTIQ-Themen. Am Montag präsentierten Vizebürgermeister und zuständiger Stadtrat Christoph Wiederkehr, LGBTIQ-Sprecherin Nicole Berger-Krotsch (SPÖ) und der Leiter der WASt-Wiener Antidiskriminierungsstelle für LGBTIQ-Angelegenheiten Wolfgang Wilhelm die neue Kampagne und gaben einen Ausblick auf Initiativen im Regenbogenmonat.

Lebe deine Liebe!

Während des Regenbogenmonats wird umfassend zu LGBTIQ-Themen informiert. Unter dem Motto „Lebe deine Liebe!“ stellt die Regenbogenhauptstadt Wien im Juni ihre vielfältige und weltoffene Gesellschaft in den Fokus. So werden viele Initiativen gesetzt, um die Sichtbarkeit der LGBTIQ-Community zu stärken – u.a. mit drei „Regenbogen-Straßenbahnlinien“, Stadteinfahrtstafeln, Citylights, Rollingboards, Straßenbahn-Warteraum vor dem Rathaus oder auch digitalen Screens (bspw. in U-Bahn-Stationen oder im Wiener Prater).

„Informationen zur Stärkung von Gleichstellung und Akzeptanz sind in einer vielfältigen Stadt wie Wien die Basis für ein funktionierendes Zusammenleben. Der bunte Regenbogen steht für Vielfalt – unter ihm haben alle Menschen Platz. Es ist mir ein Anliegen, ein gleichberechtigtes Leben für alle Menschen in unserer Stadt zu ermöglichen. Daher tragen wir den Regenbogen hoch und treten gegen Hass und Diskriminierung an. Jeder Mensch in Wien soll seine Liebe leben können!“, so Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, der der Stadtkommunikation-Fachbereichsleiterin Marta Spannring und ihrem Team für die hervorragende Kreativarbeit dankt.

„Wien ist bunt und vielfältig und das zeigen wir auch selbstbewusst und voller Stolz. Mit der neuen Kampagne mit all ihren Elementen wollen wir die Forderungen der LGBTIQ-Community in Wien sichtbar machen und diese Personen stärken. Leider ist es in Österreich im Jahre 2022 immer noch rechtlich in Ordnung, Menschen aus einem Lokal oder Taxi zu werfen, nur weil sie schwul, lesbisch oder queer sind. Das ist untragbar. Als Regenbogenhauptstadt fordern wir daher den Bund auf, endlich zu handeln, um ein diskriminierungsfreies Leben für alle Menschen in Österreich zu ermöglichen. In Wien sagen wir ganz deutlich: Wien liebt Dich, egal wen Du liebst. Gerade im Pridemonth Juni wollen wir die Vielfalt der Liebe feiern und zelebrieren!“, sagt LGBTIQ-Sprecherin Nicole Berger-Krotsch (SPÖ).

"LGBTIQ-Personen, also Lesben, Schwule, bisexuelle, transgender und intergeschlechtliche Menschen, erleben in ganz Europa, und leider auch in Wien, immer noch Diskriminierungen in vielen Lebensbereichen: Das beginnt in der Familie und setzt sich in der Schule, im Freundeskreis, in der Arbeitswelt und oft auch im öffentlichen Raum fort. Auch wenn LGBTIQ-Personen einfach nur ihr Leben leben wollen, wie alle anderen Menschen auch, empfinden manche Menschen schon alleine ihre Existenz als Bedrohung und reagieren mit Hass und Gewalt. Wir zeigen in dieser Kampagne LGBTIQ-Personen und gleichgeschlechtliche Paare als Teil der Lebensrealität und Vielfalt unserer Stadt und ermutigen sie, sich nicht (länger) zu verstecken, sondern ihre Liebe zu leben - offen und selbstbewusst. Denn genau das macht sie aus - unsere Regenbogenhauptstadt Wien!", betont Wolfgang Wilhelm, Leiter der WASt-Wiener Antidiskriminierungsstelle für LGBTIQ-Angelegenheiten.

Fensterlparade findet auch heuer wieder statt

Der Verein SISTERS übergab die Organisation 2022 an die WASt, die die Fensterlparade sehr gerne weiterführt und am Sonntag, 5.6., 11 - 17 Uhr, die Fähnchen bei ihrem Infostand am Wiener Rathausplatz kostenfrei verteilt. Dadurch können die Wiener*innen ihre Fenster, ihre Balkone oder ihre Terrassen schmücken. Die Fensterlparade macht sichtbar, dass Regenbogen-Vielfalt jeden Tag und in jedem Bezirk Thema in Wien ist – auch über den Tag der Regenbogenparade hinaus. Zudem dient hier ein riesiger Fensterlparaden-Fensterrahmen als Foto Point.

Schutz bieten – Vielfalt stärken – Raum geben

Pandemiebedingte Lockdowns waren gerade für LGBTIQ-Personen schwierig, besonders schwer war es gerade für Jugendliche. „Als Jugendstadtrat ist es mir ein Bedürfnis zu betonen, dass LGBTIQ-Jugendliche spezifische Beratungsbedürfnisse haben, denen wir gemeinsam so entsprechen wollen, wie es die Jugendlichen verdient haben. Dazu setzen wir das erste queere Jugendzentrum um, denn wir wollen Schutz bieten, Vielfalt stärken und dafür Raum geben!“, so Wiederkehr.

Stadt Wien fördert erstmals mit "Regenbogenmonat Juni 2022"

Um Vereine in ihren Bemühungen zu unterstützen, wurde heuer erstmals der Fördercall "Regenbogenmonat Juni 2022" eingerichtet. Besonders willkommen waren Projekte, die die Wiener Regenbogenparade sinnvoll ergänzen, die Emanzipation und gleichberechtigte Teilhabe von LGBTIQ-Personen an der Gesellschaft oder Selbstbewusstsein und Sichtbarkeit von LGBTIQ-Personen steigern. Zudem lag ein Schwerpunkt auf der Begegnung und dem Dialog von LGBTIQ-Personen mit der Gesamtbevölkerung, um das Thema in alle Wiener Bezirke hinaustragen.

