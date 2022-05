Bestleistung in Hohenems: Die WM-Teilnehmer der jungen Dachdecker stehen fest

Ein Duo aus Salzburg und Niederösterreich tritt im November bei der 28. IFD-Weltmeisterschaft in St. Gallen (Schweiz) an

Wien (OTS) - Sebastian Knapp aus Salzburg und Johannes Latzenhofer aus Niederösterreich werden Österreich im November bei der Weltmeisterschaft junger Dachdecker in St. Gallen/Schweiz vertreten: Sie gehen als Team in der Kategorie „Dachdeckungen“ an den Start.

Knapp und Latzenhofer konnten sich mit ihrer herausragenden Arbeit bei der Ausscheidung der Dachdecker in Hohenems am 7. Mai 2022 qualifizieren.

Die Medaillenchancen der Berufsprofis sind gut: Beim Ausscheidungs-Wettbewerb waren die stellvertretenden Bundesinnungsmeister Alexander Eppler (Berufsgruppenvorsitzender der Spengler) und Roman Moosbrugger (Berufsgruppenvorsitzender der Dachdecker) vor Ort mit dabei und zeigten sich vom hohen Niveau der Teilnehmer begeistert.

Die 28. Weltmeisterschaft der IFD, der Internationalen Föderation des Dachdeckerhandwerks, findet von 9. bis 12. November 2022 in St. Gallen/Schweiz statt und wird mittlerweile alle zwei Jahre in vier Disziplinen – Dachdeckungen, Abdichtungen, Metalldeckung und Fassade – ausgetragen. Die Weltmeisterschaft junger Dachdecker ist ein Wettbewerb im Rahmen der handwerklichen Berufsbildung; zu den Zielen zählen u.a. die Förderung des gemeinsamen internationalen Gedankens in der Jugend und im Beruf und die Angleichung der Berufsausbildung in den Ländern der Welt. Österreich konnte bei den IFD-Weltmeisterschaften, die seit 1988 stattfinden, bisher sechs Mal Gold, sechs Mal Silber und sechs Mal Bronze sowie zwei Sonderpreise erringen. (PWK233/HSP)

Pressefoto: https://news.wko.at/news/oesterreich/WM_TN_Dachdecker_Knapp_Latzenhofer_fotoRomanMoosbrugger.jpg

Bildunterschrift: (v.l.) stv. Bundesinnungsmeister Alexander Eppler, Markus Geist, Michael Jäger, Sebastian Knapp, Lukas Klausner, Johannes Latzenhofer, Mentor Martin Meusburger, stv. Bundesinnungsmeister Roman Moosbrugger © R. Moosbrugger

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)

DMC – Data & Media Center

Pressestelle

T 0590 900 – 4462

E DMC_PR @ wko.at



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe