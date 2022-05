ORF RadioKulturhaus: Schlagwerker und Komponist Manu Delago präsentiert audiovisuelles Soloprogramm „Environ Me“ am 9.6.

Wien (OTS) - Der international erfolgreiche Musiker Manu Delago präsentiert am Donnerstag, den 9. Juni (20.00 Uhr) im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses sein erstes audiovisuelles Soloprogramm: Mit „Environ Me“ schafft der Schlagwerker und Komponist eine Verbindung zwischen seiner Musik und der Natur. Die Veranstaltung kann auch via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden.

Bekannt wurde Manu Delago durch seine Pionierarbeit mit dem Hang – ein Musikinstrument, dessen Form einem Wok ähnelt und das zur Erzeugung von Klängen und Rhythmen eingesetzt wird. Nach mehreren internationalen Tourneen in den letzten Jahren und seinem mehrfach ausgezeichneten Musik- und Bergfilm „Parasol Peak“ verwandelt sich der Musiker aus Tirol nun mit seinem ersten audiovisuellen Soloprogramm „Environ Me“ in ein One-Man-Orchestra. Beim Konzert am Donnerstag, den 9. Juni (20.00 Uhr) im Großen Sendesaal des RadioKulturhauses „verschmelzen die Klänge unserer Umwelt mit elektronischer Musik – immer mit höchster Wertschätzung unserer Natur bedacht“, so der bereits für einen Grammy nominierte Musiker. Manu Delago schafft ein Gesamtkunstwerk für Ohren und Augen, in dem er faszinierende Visualisierungen mit den Klängen von Wasser, Feuer, Fauna und Wind kombiniert und will mit dem Projekt „Environ Me“ „mehr Bewusstsein für unsere unmittelbare Umgebung schaffen.“ Der Eintritt beträgt EUR 23,–; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

