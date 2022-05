Staatspreis Design 2022 verliehen

Das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort würdigte Österreichs beste Designprojekte.

Wien (OTS) - Am Abend des 25. Mai 2022 wurden im Wiener MuseumsQuartier die Gewinnerprojekte des Staatspreises Design 2022 vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) ausgezeichnet. Die begehrten Awards, die alle zwei Jahre vom BMDW ausgeschrieben und von designaustria durchgeführt werden, wurden in drei Kategorien vergeben. Zusätzlich wurde der Sonderpreis »Spaces & Environment« sowie der Sonderpreis»DesignImpact-Concepts« der Austria Wirtschaftsservice GmbH verliehen. Alle prämierten Projekte sind bis 26. Juni 2022 in der Ausstellung »Best of Austrian Design« im designforum Wien zu sehen.

Bereits zum 49. Mal zeichnete das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort die kreativsten und innovativsten Designlösungen aus. Ziel des Staatspreises Design ist es, durch die Würdigung herausragender dreidimensionaler Gestaltung eine Hebung des Designbewusstseins der österreichischen Wirtschaft und eine Stärkung des Wirtschaftsstandorts Österreich zu erreichen. Der Preis will Wirtschaft und breite Öffentlichkeit auf das vielversprechende Designpotenzial unseres Landes aufmerksam machen. Laut Jurymitglied Sylvia Feichtinger, Creative Lead bei Peloton (USA), ist dies 2022 gelungen:



»Die Projekte des diesjährigen österreichischen Staatspreis Design haben wieder gezeigt, dass das Designbewusstsein auch bei Österreichischen Unternehmen immer mehr an Relevanz gewinnt, aber auch, dass die hohe Designqualität auf internationalem Niveau anstandslos mithalten kann«



Aus insgesamt 205 Einreichungen wurde in der Kategorie Konsumgüter die "ROLF Bohnenbrille“ von ROLF – Roland Wolf GmbH ausgezeichnet. Studio F. A. Porsche gewann mit Wienerberger Österreich GmbH den Preis in der Kategorie Investitionsgüter für die "Tondach V11 - Tondachziegel“. In der Kategorie Produktgestaltung Interior überzeugte "Fractal Light System“ von Thomas Feichtner und Preciosa Lighting die Expertenjury. Der Sonderpreis Spaces & Environment ging an "Weinmanufaktur Clemens Strobl" von destilat Design Studio GmbH. Drei Geldpreise in Höhe von je 2.000 Euro in der Sonderkategorie DesignImpact-Concepts der aws – für noch nicht verwirklichte Produkte und Konzepte – gingen an Ruben Asuo, Yasmin Hashw und Bettina Löger.

Die Staatspreisträger im Detail



Staatspreis Design "Konsumgüter"

"ROLF Bohnenbrille"

Design: Johannes Wacker, Bernhard Wolf, Roland Wolf

Auftraggeber und Hersteller: ROLF – Roland Wolf GmbH

www.rolf-spectacles.com



Staatspreis Design "Investitionsgüter"

"Tondach V11" Tondachziegel

Design: Studio F. A. Porsche

Auftraggeber und Hersteller: Wienerberger Österreich GmbH

www.studiofaporsche.com

www.wienerberger.at



Staatspreis Design "Produktgestaltung Interior"

"Fractal Light System"

Design: Thomas Feichtner

Auftraggeber und Hersteller: Preciosa Lighting

www.thomasfeichtner.com

www.preciosalighting.com



Sonderpreis "Spaces & Environment"

"Weinmanufaktur Clemens Strobl"

Design: destilat Design Studio

Auftraggeber: Weinmanufaktur Clemens Strobl

www.destilat.at

www.clemens-strobl.at



Sonderpreise DesignImpact-Concepts

"3D Tufting" Produktionsmethode"

Design und Herstellung: Bettina Löger

Ausbildungsstätte: Universität für angewandte Kunst



"Gravel" Fußballschuh aus Ghana

Design und Herstellung: Ruben Asuo

Ausbildungsstätte: FH Joanneum



"KADAM" Beinprothese für den Alpinsport"

Design und Hersteller: Yasmin Hashw

Ausbildungsstätte: FH Joanneum

Ausstellung Staatspreis Design 2022: »Best of Austrian Design«

26.05.–26.06.2022

designforumWIEN

MO–FR, 10–18 Uhr | SA–SO, 14–18 Uhr

Tickets: € 4,– / ermäßigt € 2,–, Eintritt frei für designaustria-Mitglieder

www.designforum.at

Pressetext zur Preisverleihung STPD 2022

Shortlist mit Wertung STPD22

Projekttexte Finalist/innen STPD 2022

Projektfotos STPD 2022

Fotos Staatspreisträger/innen STPD 2022

Fotos Preisverleihung und Ausstellungseröffnung 2022

Trophy STPD

Kennzeichen STPD 2022

Zum Staatspreis Design

Der Staatspreis Design wird im Zweijahresrhythmus vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort ausgelobt und findet dieses Jahr bereits zum 49. Mal statt. Die Organisation dieser Leistungsschau für Produktdesign und räumliche Gestaltung liegt seit 2001 in den Händen von designaustria, Wissenszentrum und Interessenvertretung für Design in Österreich.



Weitere Informationen:

http://www.staatspreis-design.at



Rückfragen & Kontakt:

Sibel Sermet (Projektleitung)

+43 1 5244949-28

staatspreis-design @ designaustria.at

designforum Wien

Museumsplatz 1, Hof 7

1070 Wien