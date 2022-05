ORF Burgenland Sommerfeste starten am 3. Juni 2022

Bis 26. August 2022 in 13 burgenländischen Gemeinden

Eisenstadt (OTS) - Der ORF Burgenland startet nach zweijähriger Pandemie-bedingter Pause am Freitag, dem 3. Juni 2022, die diesjährige Sommerfest-Tour durch das Burgenland und lädt zu einem bunten Fest für die ganze Familie ein. Insgesamt werden im Juni, Juli und August Sommerfeste in 13 burgenländischen Gemeinden stattfinden. Die ORF Burgenland-Moderatoren Michael Pimiskern, Thomas May und Udo Huber werden die Sommerfeste abwechselnd präsentieren und durch den Abend führen. Als Gäste werden Die Mayerin, Udo Wenders, Oliver Haidt, Silvio Samoni, Melanie Payer und Marlena Martinelli dabei sein. Die Radio Burgenland Band sorgt wie gewohnt für beste Stimmung.

Best of "Alle gegen Unger" und Publikumsaktion "Gemeinsames Singen"

ORF Burgenland-Wetterexperte Wolfgang Unger wird ebenfalls bei den Sommerfesten dabei sein. In diesem Jahr mit einem "Best of" der Spiele von "Alle gegen Unger". Er hat im Archiv gewühlt, um die besten und lustigsten Spiele herauszusuchen. Das Publikum kann wöchentlich auf burgenland.ORF.at abstimmen, welches Spiel in der jeweiligen Gemeinde gespielt wird.

Am Donnerstag vor den Festen wird die Lieblingswette präsentiert und am Freitag beim Fest gespielt. „Burgenland heute“ berichtet live von den Festen.

Am Montag nach dem Fest wird Wolfgang Unger oder sein Wettpartner bzw. seine Wettpartnerin die Wettschulden bei gemeinnütziger Arbeit einlösen.

Neu in diesem Jahr ist die Publikumsaktion "Gemeinsames Singen". Bei jedem Sommerfest wird ein Hit aus dem Programm von Radio Burgenland mit den Besucherinnen und Besuchern des Festes gesungen. Begleitet wird der große Chor von der Radio Burgenland Band.

Radio Burgenland wird ausführlich über die Sommerfeste berichten und auf burgenland.ORF.at sind jeweils am Samstag die besten Bilder und Videos von den Sommerfesten zu sehen.

Wolfgang Unger wird auch am Donnerstag, dem 23. Juni 2022, in der Sendung "Mahlzeit Burgenland" zu Gast sein. Er feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges "ORF Burgenland-Wetterfrosch"-Jubiläum.

Alle "ORF Burgenland Sommerfest"-Termine im Überblick

3. Juni 2022 in Hornstein - Die Mayerin & Band

10. Juni 2022 in Podersdorf am See - Radio Burgenland Band

17. Juni 2022 in Stadtschlaining - Melanie Payer

24. Juni 2022 in Frauenkirchen - Udo Wenders

1. Juli 2022 in Oberpullendorf - Silvio Samoni

8. Juli 2022 in Oberwart – Marlena Martinelli

15. Juli 2022 in Neckenmarkt - Silvio Samoni

22. Juli 2022 in Bernstein - Oliver Haidt

29. Juli 2022 in Großhöflein - Udo Wenders

5. August 2022 in Gols - Oliver Haidt

12. August 2022 in Neufeld - Melanie Payer

19. August 2022 in Mattersburg - Udo Wenders

26. August 2022 in Jennersdorf - Radio Burgenland Band

Die Feste finden jeweils am Freitag von 19.00 bis 24.00 Uhr bei freiem Eintritt statt.

