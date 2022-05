ÖZIV Bundesverband: Menschen mit Behinderungen sind von Langzeitarbeitslosigkeit gefährdet

ÖZIV-SUPPORT Coachingangebot unterstützt bei Herausforderungen im Job und Privatleben

Niederösterreich (OTS) - Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass rund ein Drittel der langzeitarbeitslos gemeldeten Personen in Österreich von einer Behinderung oder chronischen Erkrankung betroffen sind, fordert der ÖZIV Bundesverband einmal mehr wirkungsvolle Programme für diese Personengruppe.

2022 ist für den ÖZIV und seine bundesweiten Angebote wie SUPPORT Coaching ein Jubiläumsjahr. Seit 20 Jahren werden Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen im ÖZIV SUPPORT Coaching Programm mit ihren Anliegen im Berufs- und Privatleben begleitet. Das Programm hat sich als wirkungsvolle Begleitmaßnahme etabliert, wenn es um die Heranführung an den Arbeitsmarkt, die Erlangung neuer Jobs oder die Sicherung gefährdeter Arbeitsplätze geht. „Besonders wichtig ist uns, dass wir eng mit allen Angeboten des bestehenden Unterstützungsnetzwerks zusammenarbeiten, um für jeden Einzelnen die beste Lösung zu erwirken“, betont ÖZIV Geschäftsführer Gernot Reinthaler.

Ziel des Coachingprogramms ist es, den Klient:innen neue Perspektiven für ihr Berufs- und Privatleben zu eröffnen, um die Chancen am Arbeitsmarkt und bei drohendem Jobverlust zu erhöhen. Konkret geht es um das Entdecken von Fähigkeiten und Talenten, die Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung und um Lösungen in Krisen und Konfliktsituationen. Das Angebot wird österreichweit vom Sozialministeriumservice gefördert und kann kostenlos in Anspruch genommen werden.

Tag der offenen Tür: Gesprächsrunde „20 Jahre ÖZIV SUPPORT Coaching“

Um das Programm einem breiten Publikum besser bekannt zu machen, veranstaltet ÖZIV SUPPORT Niederösterreich zwei Tage der offenen Tür. Am Standort St. Pölten gibt es eine Gesprächsrunde. Thema: „20 Jahre ÖZIV SUPPORT – Entwicklung und Zukunft“. Teilnehmer:innen: NÖ Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, ÖZIV Präsident Rudolf Kravanja, Vertreter des Sozialministeriumservice Niederösterreich. Dabei wird über die Erfolge des SUPPORT Coaching Programmes diskutiert und die weitere Notwendigkeit des Ausbaus individualisierter arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen, die beim Wiedereinstieg unterstützen oder einem drohenden Jobverlust von vornherein entgegenwirken.

„Mit dem Angebot ÖZIV SUPPORT Coaching wird anhand der 20jährigen Erfahrung in der Klient:innen-Arbeit bewiesen, dass diese Ziele für viele Personen gut erreicht werden können“, betont Reinthaler. Sein Appell an die Politik: „Mehr individualisierte, niederschwellige, Angebote für Menschen mit Behinderungen sowie chronischen Erkrankungen sind dringend notwendig, um beispielsweise die Folgen der Pandemie wie Long Covid rechtzeitig abgefangen zu können.“

Tage der offenen Tür:

1. Juni 2022 Waidhofen/Thaya, Gymnasiumstraße 3/408, im Kulturschlößl, von 10-14 Uhr

2. Juni 2022 St. Pölten Heinrich- Schneidmadl Straße 15/Top 1.02 BIZ von 9-13 Uhr

Über den ÖZIV Bundesverband

Der ÖZIV-Bundesverband setzt sich als Interessenvertretung österreichweit seit 20 Jahren mit seinen Angeboten SUPPORT Coaching und Beratung, Arbeitsassistenz und ACCESS für eine inklusive Gesellschaft ein. Diese Unterstützungsleistungen sollen helfen, die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Menschen mit Behinderungen nachhaltig zu verbessern.

