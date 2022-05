Wildwasser-Kanu: Zwei weitere EM-Medaillen für Kärnten

LH Kaiser gratuliert Mario Leitner zu Silber und Felix Oschmautz zur zweiten Bronzemedaille

Klagenfurt (OTS/LPD) - Dreimal Edelmetall gab es für die Kärntner Teilnehmenden an der Europameisterschaft der Wildwasser-Kanuten im slowakischen Liptovsky Mikulas. Felix Oschmautz aus Maria Saal ist ja bereits gestern, Samstag, im Kajak-Einer Dritter geworden. Heute, Sonntag, holten sich im Extreme-Kajak-Bewerb Mario Leitner aus Glanegg Silber und Oschmautz erneut Bronze. Kärntens Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser gratuliert den beiden herzlich.

„Mario Leitner und Felix Oschmautz waren an diesem Wochenende äußerst erfolgreiche Botschafter des vielseitigen Sportlandes Kärnten“, betont Kaiser stolz. Er streicht die ausgezeichneten Trainings- und Wettbewerbsbedingungen in Kärnten hervor und dankt in diesem Sinne allen Vereinen, Verbänden und Verantwortlichen vom Schulsport über die verschiedenen Leistungszentren bis hin zum Olympiazentrum Kärnten. „Ein großer Pluspunkt bei uns ist auch der großartige Zusammenhalt innerhalb der Kärntner Sportfamilie“, so Kaiser.

