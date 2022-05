FPÖ – Nepp nach Angriff auf Taxler: Kriminelle ukrainische Deserteure müssen sofort abgeschoben werden

Ludwigs Willkommenspolitik wird schamlos missbraucht

Wien (OTS) - Nachdem jetzt bekannt geworden ist, dass Ukrainer mit Luxuskarossen vor einem Innenstadthotel auf Taxifahrer eingeprügelt und diese verletzt haben, fordert der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, umgehende Konsequenzen. „Kräftige junge ukrainische Männer sollen ihr Land verteidigen und nicht wahllos Bürger attackieren, die sie zum Einhalten der Regeln im Zusammenleben ermahnen. Diese mutmaßlichen Deserteure und Wehrdienstverweigerer sind rasch auszuforschen und umgehend in die Ukraine abzuschieben“, so Nepp, der ein sofortiges Handeln von Innenminister Karner verlangt.



Auch die „Willkommenspolitik“ von SPÖ-Bürgermeister Ludwig sei mitverantwortlich für diese Zustände. „Wer allen Ukrainern das Gratis-Parken in Wien erlaubt und auch sonst keine Regeln einfordert, braucht sich nicht wundern, wenn solche Gewalttäter in unsere Stadt kommen und hier kriminell werden“, so Nepp.



