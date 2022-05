SPÖ Wien Landesparteitag (7): Josef Taucher zum stellvertretenden Landesparteivorsitzenden gewählt

Josef Taucher folgt Ruth Becher nach

Wien (OTS/SPW) - Der Wahl zum stellvertretenden Landesparteivorsitzenden stellte sich am heutigen Landesparteitag Josef Taucher, Parteivorsitzender der SPÖ-Donaustadt. Er wurde mit 88,1 Prozent in den Wiener Vorstand gewählt und folgt damit Ruth Becher in dieser Funktion nach.****

„Ich freue mich über das Wahlergebnis und den klaren Zuspruch innerhalb der Partei. Danke für das in mich gesetzte Vertrauen. Unsere Bewegung ist hervorragend für die Herausforderungen unserer Zeit gerüstet und arbeitet mit voller Kraft für die Menschen in dieser wunderbaren Stadt“, so Josef Taucher. „Wir arbeiten an der größten Transformation unserer Gesellschaft seit der industriellen Revolution. Das ist Herausforderung und Chance zugleich. Die Sozialdemokratie ist ein Garant dafür, dass diese Transformation, die gleichzeitig ein besseres Leben für die Menschen bedeutet, gelingt. Wien ist Vorreiterin beim Klimaschutz und beim Ausbau der Erneuerbaren Energien. Wir haben in Wien die richtigen Schritte zum richtigen Zeitpunkt gesetzt und sind voll vorbereitet“, ergänzt Taucher.

Wien hat ein klares Ziel vor Augen: Bis 2040 soll die Bundeshauptstadt klimaneutral sein. Dafür werden alle Hebel in Bewegung gesetzt. Die Wärmewende und der Ausstieg aus Öl und Gas spielen hier eine wesentliche Rolle. „Wir wollen raus aus Öl und Gas und treiben die Energiewende voran, um die Lebensqualität in dieser Stadt noch weiter zu erhöhen.“

Taucher ist ein Homo Politicus, der mit voller Energie für die Menschen in Wien und eine lebenswerte Stadt arbeitet. Er ist klinischer Psychologe und Gesundheitspsychologe und seit 2014 Abgeordneter zum Wiener Gemeinderat und Landtag. 2018 und 2020 wurde er zum Vorsitzenden des SPÖ-Klubs im Wiener Rathaus gewählt. Seit 2021 ist er Parteivorsitzender der SPÖ-Donaustadt. Seine Schwerpunkte sind Umwelt, Klima, Energie und nachhaltige Entwicklung. (Forts.) cs



